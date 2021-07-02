828公投日因疫情確定延至12月18日。對此，重啟核四公投領銜人黃士修表示，這項決定有利有弊，對民進黨是能避免天怒人怨的疫苗事件引來報復性投票；另方面，其實也能減少民眾因擔心疫情而導致投票率過低。只是，即便延期，台灣恐仍無法達到群體免疫，呼籲行政院應盡快就「移轉投票」預作準備。

中選會今決議，在疫情發展、確保投票權益及安全的考量下，原定8月28日的珍愛藻礁、重啟核四、反萊豬、公投綁大選共四項公投案，確定延期至110年12月18日辦理。

對此，重啟核四領銜人黃士修表示，延期是有利有弊，對民進黨好處是能避免疫苗事件引來怨報復性投票；而在綠營內部，主張延期的雖然是「非主流派」，但他們認為疫情趨緩後，就有足夠時間跑3百場的說明會，為此民進黨還編列5800萬的宣傳預算。

但黃士修說，據他了解，綠營研判四大公投案的可能結果將是兩勝、兩敗，其中確定萊豬大概是擋不住了；對於其他三項公投，綠營最想翻盤的應該是核四及藻礁，內部認為只要砸資源做宣傳，並動員網軍帶風向就有機會反敗為勝。

黃士修強調，對他而言，公投就是讓大家把立場說清楚，現在避掉828後，確實不必擔心三級警戒下投票率太低的問題，讓明明是多數民意的主張，因此跑不過5百萬張票的門檻。

黃士修進一步指出，雖然投票直接延到年底，但年底的時候就不會有疫情嗎？在變種病毒株威脅難料，政府又都只能被動透過COVEX分配國劑疫苗，預期即便等到年底，台灣也不可能取得1千至1500萬劑的疫苗，無法做到群體免疫。

因此，黃士修強調，現在的重點就是推動「不在籍投票」，這部分國民黨已表明提案修法，並主張召開臨時會處理；民眾黨方面也表明應召開臨時會處理不在籍投票，相信時代力量也不至於會反對。

但黃士修說，如果民進黨不支持修訂不在籍投票，預料修法將不盡理想。然而，根據中選會副主委陳朝建提出的「移轉投票」，此舉只要民眾先上網登記更改投票所，選務機關再事先造冊提供領票即可，這些作都是戶政系統可立即處理，不用特別修法。

黃士修表示，面對無法確定年底疫情是否能結束的情況下，政院應及早準備移轉投票工作，並希望政務委員唐鳳能居中督導，不要再消極地等立院修法。

黃士修強調，面對公投，各方都要想著如何把政策說清楚，而政府不能再只想著透過造謠誤導的方式帶風向，畢竟「認知作戰的對象不該是對付老百姓」；如何讓每位公民能前進投票所共同決定國家未來，這才是政府該做的事，千萬別抹煞民主的權利。