科技股歸隊，下半年拉貨行情啟動，疊加原本的除權息旺季，有助台股填息表現，專家指出，現在搶進高股息ETF將有機會股息價差兩頭賺。

觀察國內幾檔台股主要高股息ETF，兼顧成長動能與高股息的元大高息低波ETF(00713)，短中長期都能繳出不錯的績效表現，近三個月、半年、一年、二年的含息報酬率都位居第一名。至於台股ETF中配息、填息紀錄優異的元大高股息ETF(0056)，近兩年含息報酬率約五成，近三年含息報酬率甚至超過六成，因此深獲投資人青睞，一有回檔，便吸引許多人搶進，逢低布局。

資料來源:CMoney，統計至2021年6月底。

此外，去(2020)年3月成立的元大台灣高股息優質龍頭基金，一年多的時間也創造五成報酬率，顯示高股息基金不僅享有股息收入，資本利得也非常具吸引力，成為投資人搶進除權息行情的標的。

元大投信2007年推出的元大高股息ETF，是一檔定期由專業機構法人把關的存股選擇，主要追蹤臺灣高股息指數，其採台灣50指數與台灣中型100指數成分股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的30檔個股，現階段前五大持股分別為長榮、友達、南帝、群創與緯創，除本身具有殖利率與資本利得題材，且是目前成立歷史最久的高股息ETF，成立以來平均股息殖利率為4.66％，已經成為國人退休理財，存股第一首選。

而元大高息低波ETF追蹤的特選高息低波指數，除了高殖利率概念，也加入多項基本面指標包含營運穩定、盈餘成長佳、配息紀錄優良等，共選取50檔成分股，現階段前五大持股分別為統一、統一超、台灣大、第一金、光寶科。此選股策略優勢明顯反映在長期績效表現，近三年每單位配息金額1.55、1.6與1.7元，亦呈現逐年穩定成長，與0056可謂各擁擅場。 元大高息低波ETF指數邏輯細膩，持有該檔ETF等於持有一個兼具高股息與基本面的台股投資組合，非常適合正在進行長期存股的投資人。

專家指出，0056及00713目前為年度配息，如果需要每月固定現金流，可考慮，以「高股息」與「優質龍頭」兩個面向進行選股的元大台灣高股息優質龍頭基金，配息級別目前每月每單位提供0.0337元股息，每年年初還有機會獲得年終配息，例如今年1月配發0.8512元股息，至今9次平均配息率3.85%。隨台股再創新高，今年9月將再重新評價，反映基金新年度操作成果。