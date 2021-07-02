台北市立關渡醫院院長陳亮恭今年3月才剛上任，5月就碰上了國內新冠疫情爆發，為求防疫零缺點，陳不只要緊盯各項醫療事務，也積極蒐集防疫物資，日前獲得企業主響應，今日捐贈4套加護病房維生系統給關渡醫院，讓他感謝「台灣處處有愛心」。

弗利思特文化事業公司董事長許良源、帝篁國際公益平台創辦人吳珅篁以及台北市議員潘懷宗，由北投區里長聯誼會長蘇府庭、關渡里長許瑩珠等人陪同，今日捐贈各式醫療物資給關渡醫院，由院長陳亮恭親自接受。

「台灣社會的愛心，需要大家共襄盛舉，有錢出錢，有力出力！」吳珅篁今捐贈4公升的75％酒精共200桶、酒精噴槍50支、口罩200盒以及醫護慰問金，並以父親吳伙丁和母親王素雲的名義，捐出2套加護病房維生系統

許良源也以母親許邱種竹和岳母沈楊靜枝的名義，捐贈2套加護病房維生系統，許說，台灣各地溫馨小故事不斷上演，此時正值新冠疫情肆虐，大家仍不忘關懷別人，讓人感到無限溫暖。

許良源日前已捐贈4套高流量氧氣鼻導管儀器給台大醫院新竹分院，再加上這次捐贈給關渡醫院2套，總共已捐贈6套救人的醫療儀器給醫院救助新冠病患。

吳珅篁、許良源和潘懷宗3人今也合捐30萬元獎學金，希望幫助清寒學子度過疫情難關。