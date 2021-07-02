彰化喬友大樓各樓層使用狀況。（圖／中時資料庫）

彰化喬友大樓惡火釀４死慘劇，其中倪姓男子在解隔前一天不幸命喪火窟，倪母事發後悲傷說，火警發生時有跟兒子LＩＮＥ對話，兒子有說要跑，消防員叫他們進去房間等待，之後再通話兒子說「媽我已經不能呼吸了」，倪母想到這是母子倆的最後對話，心痛不已。

倪男火警當下與母親的LＩＮＥ對話曝光，倪男：「我沒空上線...這邊在火災...我整個房間都煙啊」，倪母問：「你不去逃生還在LINE」，倪男回：「消防員上來說叫我留在房間啊」，倪母趕緊提醒「是喔那就是待在房間」，倪男接著說：「好像在對面火燒太大煙都灌過來」，倪母再提醒：「拿毛巾塞一下縫啊」，後來通電話時，她叫兒子趕快打119、110，趕快救他們，可是他們又叫他回去（房間）。兒子透過手機告訴她：「媽我已經快不能呼吸了」，成了母子倆的2人最後對話。

倪男是家中老大，面還有1弟1妹，單親的母親一手獨立扶養3子女，孝順的倪男見母親辛苦養育他們，從國中開始半工半讀12年，分擔家計，月領2、3萬元的他，為提高薪資，自願出差到泰國，2月出去6月返國，不料住進防疫旅館竟遇上死劫。

倪母傷心欲絕表示，大兒子很有責任感，原來預計6月4日回台，因為疫情延期到16日，出差期間說最想吃媽媽煮的飯，但已經沒機會煮給他吃了。倪男的弟弟說，哥哥為了要多賺一點才會決定要去泰國，怎麼知道會遇上死劫「我要真相，也要請求國賠」。