台灣電信公司中，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大都已5G開台滿一週年，而台灣大哥大日前率先公佈了5G週年成績單，緊接著遠傳電信也公布成績。對比5G頻譜頻寬與頻譜位置的標金，遠傳電信在頻寬、標金都超過台灣大的情況下，竟然在用戶數上略遜一籌，恐怕是很令人吃不下的結果。對應年底前期待的5G表現，以及首年成績單的結果，來看看雙方的看法！

一、遠傳電信與台灣大5G頻譜與標金

首先帶讀者回顧一下，到底遠傳電信與台灣大哥大在第一波5G頻譜（3.5GHz與28GHz頻段）的標金與取得頻寬。遠傳電信3.5GHz得標頻寬80MHz，得標價406億元；28GHz得標頻寬400MHz，得標價4.12億元，加上頻段位置標金20.3億元，累積標金是430.42億；台灣大則是3.5GHz得標頻寬60MHz，得標價304.5億元；28GHz得標頻寬200MHz，得標價2.06億元，第二階段位置競標並未砸下任何花費，總計306.56億元。

由上述數據可以看出，遠傳在3.5GHz頻段的頻寬90MHz超過台灣大的60MHz，整體標金也以430.42億超過台灣大的304.5億元。

二、5G開台首年成績單

台灣大哥大在2020年7月1日宣布5G開台，根據所公布的首年成績單，在2020年底完成6000座「真5G」3.5GHz高速基站，開台後6個月人口涵蓋率就超過50%，5G用戶突破80萬，滲透率達14%。

遠傳電信則是在2020年7月3日開台，根據遠傳公布的首年成果，至今已建置超過7000座5G基地台，全台人口涵蓋率突破75%，預計年底將超過90%。開台一年遠傳5G用戶數已接近80萬，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

面對標金與頻寬都比台灣大更多，在國際測速機構的認證下，5G網速表現都有目共睹的前提下，遠傳首年成績單從帳面數字來看，似乎略遜一籌。對此，遠傳表示「遠傳除了力拼客戶數增加外，更加重視客戶『質』的提升，iPhone 12 為遠傳帶來許多5G客戶並拉抬平均月租費，ARPU也於今年出現回升的健康跡象，顯示高資費用戶對遠傳的肯定；同時我們也看到5G用戶的滿意度越來越高，代表遠傳對頻寬的投入為用戶帶來真實且正面的體驗。」換言之，面對用戶「數」的成長，用戶「質」的增長，包含ARPU、平均月租費等，才是遠傳比盼重視的裡子。 而對於期待能夠到年底達到滲透率30%目標，遠傳則是期待「能持續透過充足的5G機款及獨家方案，吸引更多用戶選擇5G。今年除了陸續推出遠傳搶付方案以及鎮瀾宮、天堂2M等聯名方案，更隆重推出『遠傳心生活』來提升對用戶的回饋，成功推升用戶的好感度，相信透過諸多用心的獨家企畫及回饋機制，能達到設定的目標。」就此來看，在行銷上，以及持續深化與用戶之間的互動，將是遠傳未來5G推廣的目標之一。嚴格來說當前仍舊是5G前期戰，就此來看遠傳仍是穩定中求發展，期待從「質」的提升帶來「量」提升的實際成果。

而面對首年成績單在5G用戶數上衝破80萬，台灣大哥大的回應則是當初做了對的選擇的緣故，透過鎖定提供「最佳整體5G體驗」，透過硬體建設超前率先提升涵蓋率。接著在此基礎上發展多元5G銷售組合，例如（1）推出好速專案、（2）首創48個月綁約資費，降低5G旗艦機入手門檻，以及(3)與電商龍頭momo合作推出5G「mo幣多」專案，都是台灣大方面認為有助於達成首年5G成績單的其中原因。

針對其他三家電信，中華電信是在2020年6月30日率先開台，但目前為止並沒有公佈5G開台滿週年的成績單，根據向中華電信確認的結果，公關表示目前沒有相關規劃，若有近一步消息將會對外公布；而台灣之星則是在2020年8月4日開台，喊出5G用不到免收錢的嶄新做法；亞太電信則是在2020年10月22日開台，並且是宣布28GHz(未標下3.5GHz頻段）開台，且主要以企業端方案為主；後續則與宣佈與遠傳達成「三共」合作，在目前3.5GHz頻段採用遠傳的服務。台灣之星、亞太電信都尚未達到開台滿一年的時間點。