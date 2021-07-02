台北市環南市場昨快篩結果出爐共41人確診，大多是周邊人員，為防止持續擴散，台北市長柯文哲今表示，將針對附近社區進行普篩，北市副市長黃珊珊表示，接下來會跟中央討論，明天會在環南市場設PCR篩檢站，針對畜產公司800名員工PCR檢測，黃強調，以後都是PCR，不做快篩。

黃珊珊說明，今天有跟農委會討論，北農篩檢進度比較慢，是因北農正在新建趕工，有一半是工地，沒有空間做篩檢站，拍賣場的部分也沒辦法空出來，今早特別跟王必勝說，北農拍賣場可空出來，可找台北榮總團隊進駐，大量篩檢，農委會最後同意進駐。

黃珊珊說，會把剩下的員工篩檢完，希望居民也來篩檢，時間上會從熱區開始，還是以市場為主，規畫除了北農、環南外，還有外圍的市場，像是永樂市場也有確診，但都已篩檢完畢都是陰性，接下來會優先全面普篩。

被問到北市批發市場是否控制？會不會影響到微解封，柯文哲說，防疫還是要有策略，不管是夜市或管制，把感染案例點在Google Map就知道熱區、冷區，台北市看起來疫情還是往下降，但社區中有很多無症狀黑數，要去思考如何解決。

柯文哲說，新加坡戰略也不是以「清零」當作目標，是與疫情共存，用科學態度處理，會隨時監控數局調整執行，這次萬華批發市場處理方式，很典型用科學精神處理，一開始搶快做快篩，後來太複雜、很難管制，才會全面打疫苗，但發現還要14天才有效果，整個疫情處理要用科學方式，疫情竟然無法消失要共存。

黃珊珊說，希望能跟中央爭取到更多疫苗，環南市場外還有零星攤商，每天都會和中央保持聯絡，最重要是分工，除了普篩、疫苗政策外，還有出入口的管制也會討論。