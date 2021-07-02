弘煜科技與遊戲新幹線聯合發行的國產經典戰棋手遊《風色幻想SP手機版》今（2）日宣布將於7月13日正式上市，目前已開放雙平台預先註冊活動，邀請期待已久的風色玩家們搶先登記！官方今晚7點也將於FB粉絲團與玩家直播互動，帶來精美的遊戲週邊等好禮，邀請玩家一同加入！

經典玩法 再次來襲

《風色幻想》獨創RAP戰鬥系統一直深受廣大粉絲喜愛，也奠定風色系列作品20多年來的核心玩法，RAP戰鬥系統與一般戰棋遊戲不同，跳脫一回合移動一次、攻擊一次的思維，將角色行動點數化，玩家可在該回合運用RAP點數進行長距離移動，也可將全部RAP點數轉換為一回合多次攻擊，一切操作交由玩家自行決定。

《風色幻想SP手機版》除還原RAP戰鬥系統之外，也加入全新「戰術指揮」系統，玩家可選擇保留每一回合多餘的行動點數，當累積一定點數後，即可使用「戰術指揮」技能，加強全體隊員的攻擊力、防禦力及移動力等各項能力值，而每個角色都有各自的「戰術指揮」效果，玩家可根據戰場狀況運用不同戰術，為遊戲帶來更多元的玩法。

因應多元玩法及千變萬化的戰場，官方特別釋出遊戲攻略影片，包括陣容搭配、地形操作和前期高CP值角色等豐富內容，讓玩家在遊戲初期不會受到太多阻礙，輕鬆體驗到遊戲樂趣！

《風色幻想SP手機版》麒麟、米亞、蕾妮技能展示

戰術發動 即戰即決

開發中遊戲畫面－下達精確戰術 逆轉戰局！

打造獨一無二的角色玩法

有別於遊戲典型的角色培養系統，本作完美復刻在單機版本廣受好評的「徽章系統」，玩家可透過各種關卡獎勵、活動等方式取得徽章，徽章如同角色飾品，任何角色都可自由穿戴，每個徽章都有獨特BUFF能力及主動技能，主動技能類型也十分多元，包括單體傷害、群體傷害、友軍增益型、敵軍弱化型、治療型、提高魔獸捕捉機率等，而遊戲有屬性相剋的設定，自由搭配徽章也會產生出其不意的效果，像是水屬性英雄帶著火屬性技能的徽章，就能在屬性被克制時做出應對。看到拿著大刀的攻擊手居然會施放強化技能也算是一種反差萌！

千變萬化的徽章供玩家自行選擇搭配

開發中遊戲畫面－徽章獨特主動技能，使戰場更加瞬息萬變！

捕捉魔獸 一起PK戰鬥

除了多樣化的英雄外，遊戲中還有特別的「魔獸系統」，玩家在戰鬥過程中，將有機會捕捉到各種可愛、兇猛、酷炫的魔獸作為夥伴，成為戰場上不可或缺的一大助力！此外，後續也不排除推出特定魔獸，需依照戰鬥條件配置陣容，將會對戰鬥結果產生影響，還有全新「鬥獸場」，讓魔獸也可以加入PK模式決鬥，一起爭奪《風色幻想》世界的魔獸養成大師！

成功捕捉魔獸將會出現特殊動畫

開發中遊戲畫面－蒐集各種魔獸建立專屬軍團

COSER重現經典角色、眾多網紅強力聲援

官方特別邀請COSER化身經典角色「依莉絲」、「麒麟」，完美還原遊戲造型，相信定能成功喚起玩家的當年回憶，後續還會有其他角色一一登場。而曾與《風色幻想》歷代作品有過一面之緣的知名網紅們也為《風色幻想SP手機版》獻上祝福聲援，因為風色的存在，讓原本毫無交集的一群人在此相遇，邀請大家一起踏上冒險旅程，前往廣闊的風色世界！

拜寧Heidi扮演經典角色「依莉絲」

瑄貓Tsugumi化身甜美可愛的麒麟

看到這些經典角色，瞬間勾起玩家們滿滿的回憶

知名網紅們獻上祝福聲援影片

肉肉Neneko

張小筑

小漾

精彩粉絲團直播活動 今晚7點登場

《風色幻想SP手機版》今晚7點將於FB粉絲團舉辦直播互動，特別邀請神秘嘉賓實際體驗遊戲的各種關卡，並準備遊戲週邊及全聯點數等多項好禮送給玩家，絕對讓大家大飽眼福！遊戲自事前預約開放以來，在廣大玩家的號召下，已提前達成預約目標，參與玩家都可以在上市後獲得超人氣SSR角色「黑暗死神－裘卡」，為慶祝達標並邁向20萬人次，近期也將推出一連串加碼贈獎活動，敬請密切關注官方粉絲團！