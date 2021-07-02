疫情爆發以來，許多市民都受到程度不一的經濟衝擊，台南市政府社會局開立的「臺南市防疫捐款專戶」，1年多來已收到1400萬餘元捐款，並核定250萬8000元計畫經費。其中，實際支出143萬9000元用於防疫物資、防疫關懷包採購；至於正執行中的106萬9000元，則支用於防疫救濟早餐、長者施打疫苗專車接送服務、獨居長者篩檢期間入住防疫旅館補助等項目。

市府社會局長陳榮枝表示，為幫助因疫情爆發經濟生活受到影響的市民，該局已於去年4月14日開立「臺南市防疫捐款專戶」，戶名為：臺南市政府社會局嚴重特殊傳染性肺炎防疫愛心捐款專戶，捐款帳號：臺灣銀行台南分行。截至今年6月30日止，總計捐款收入共1400萬7556元，捐贈來源包含開基玉皇宮、首廟天壇、不動產商業同業公會等24筆。

社會局還說，針對該筆捐款，目前也已核定250萬8000元計畫經費；其中，已實際支出143萬9000元，用於防疫物資、防疫關懷包採購；另106萬9000元為目前仍在執行中的計畫，支用內容包含：防疫救濟早餐、長者施打疫苗專車接送服務、獨居長者篩檢期間入住防疫旅館補助等。民眾如欲查詢詳細徵信資訊，可上社會局官方網站查閱。

另外，衛生局長許以霖也補充指出，為有效率地使用來自民眾的捐款，該局在5月13日特別訂定《傳染病防治專款收支運用管理要點》，確保捐款能專款專用，且對每筆捐款都提供收據並辦理徵信；截至7月1日止，衛生局共接獲14筆捐款，合計810萬6600元，另也受贈31筆防疫物資，內容包括防護衣、面罩、護目鏡等。

市長黃偉哲對市民的善心表示感動，並強調，每位市民對彼此的付出，體現出「同島一命」的真諦，相信在大家同心協力下，台灣再過不久一定可以雨過天晴，屆時台南也一定會準備好最美麗的笑容、最甘甜的食物款待全國、甚至是全世界的好朋友。