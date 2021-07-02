錸德(2349)集團深耕長照領域，在竹北打造第一家社區融合商場「合好一起錸」，並於疫情期間推出線上宅活動「疫同揪美食」及「疫同錸手作」，讓新竹縣民防疫在家也可享受美食，受惠於代工大單到手及漲價，錸德前5月合併營收為30.56億元，年成長18.81%。

銀髮族商機湧現，錸德集團近幾年積極跨足長照領域，繼「錸工場」在龜山及新北市成立老人日間照護中心，推動「減法照顧」，錸德在竹北也結合科技能力及創新服務，成立第一家社區融合商場「合好一起錸」，打造一個自給自足的營運模式。

看好疫情期間居家自煮需求，「合好一起錸」在疫情期間推出線上宅活動「疫同揪美食」及「疫同錸手作」，其中「疫同揪美食」結合台北10家知名餐廳80道菜餚，推出居家料理包，讓在地新竹縣民眾防疫在家也可以享用美食；「疫同錸手作」結合6家廠商推出26種親子居家DIY材料包，讓媽媽在家亦不崩潰；「合好一起錸」也結合「錸德文教基金會」並連結台北知名餐廳一同做公益。

受惠於代工大單到手及漲價，錸德前5月合併營收為30.56億元，年成長18.81%。

錸德表示，日本記錄型光碟產品需求強勁，隨著東京奧運腳步日近，有機會推升日本區域對於記錄型光碟的需求，錸德將藉由東京奧運推升需求的契機，攜手國際大廠擴大市佔率。