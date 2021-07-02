環南市場41例陽性 總統：守住環南市場疫情前，不能任何鬆懈。摘自總統臉書

台北市環南市場在PCR檢測中發現41起陽性案例，蔡英文總統今表示，在守住環南市場這波疫情前，不能有任何鬆懈。

總統今在臉書指出，台北市環南市場是當前需要關注的疫情熱區，中央也正全力支援；指揮中心已經和台北市政府成立聯合前進指揮所，由王必勝醫師和市府共同帶領防疫醫師、疫調人員進駐環南市場。

總統說，今天早上，除了陳時中指揮官前往現場了解情況，行政院農業委員會和經濟部等相關部會也共同協助應變。目前，市府已經宣布環南市場休市三天，聯合前進指揮所將在明天前完成以下五項工作。

總統說，設置環南市場篩檢站，協助周邊受匡列攤販進行PCR檢測；今天發布疫情警示簡訊，提醒6月8日起曾在環南市場活動人員注意；且今天須完成確診者的疫調，明天完成密切接觸者隔離，並安排採檢，也持續匡列風險區域人員，定期安排採檢。

總統說，病毒是共同的敵人，指揮中心會密切支援台北市政府落實防疫工作，相關部會則會確保農產品及民生物資的穩定供應。農委會主委陳吉仲也說明，在環南市場及鄰近的台北第一家禽批發市場休市期間，已協調調度交易和屠宰，將由鄰近區域及中南部的量能，共同供應大台北地區。

總統表示，謝謝所有在前線、後勤崗位支援的同仁。大家都在同一條船上，病毒的侵襲不分你我，防堵疫情更不能分你我，最重要的是共同面對問題，一起努力。