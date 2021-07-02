舍費洛維奇 對法國取得2顆關鍵進球 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-8強】[西班牙@瑞士(中立場地)][07/03(六)00:00][編號588]

瑞士和西班牙在16強都經歷了本屆歐國盃兩場峰迴路轉的賽事，有超過10個進球、振奮場面以及爆冷賽果。

瑞士對上法國的比賽做足了策略準備，在法國各線的進攻都作出相對應的防守，更令人意外的是在落後1:3時仍沒有放棄再努力進攻。有超水準表現的[9]舍費洛維奇 Haris Seferović 取得兩個進球，他在前場成功背對龍門護球等待隊友支援，也同時跟他的前線搭檔 [7]安保路 Breel Embolo 在前線不斷跑動先行給對方壓力，法國的守衛沒有足夠時間執行攻擊。

莫拉塔 漸入佳境 為西班牙取得進球（圖片來源︰達志影像）

西班牙對上克羅埃西亞的比賽最後階段連丟兩球被追平時球員必定會感到迷失，不過他們在加時比賽開始很快就回過神來集中地去進攻，短時間內攻進兩球。雖然分組賽比較慢熱，但反來漸入佳境，成功製造不少攻門機轉化為進球，近兩場比賽共進了十顆進球。雖然在小組賽時面對批評，但[7]莫拉塔 Álvaro Morata 的這場的表現由第一分鐘開始就不停跑動，並以一個精彩進球回終結球迷對他質疑。接下來對瑞士的比賽他會充滿信心。

瑞士上場對法國部署恰當，球隊作出穩守逼使善長防守反撃的法國採取控球主攻。不過來到對戰以控球在腳為主要戰術的西班牙就很不一樣，在防守紀律及集中力更加需要注意。預計西班牙將會在全場控制戰局的情況下以2球之內的差距勝出，晉級4強。[西班牙勝/2:0/1:0]

名將之後 費德里科·奇薩 替補上陣取得進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-8強】[義大利@比利時(中立場地)][07/03(六)03:00][編號589]

比利時16強面對葡萄牙的比賽事絕對不容易過關，不過球員們都有勤力走動及防守紀律。唯一挑剔的是在反擊把握力提升的話就可以提早銷定勝局。[7]德布勞內 Kevin De Bruyne 及 [10]艾登·阿扎爾 Eden Hazard 同時受到傷病困擾本場關鍵賽事有可能沒法上陣。主帥 馬丁內斯 Roberto Martínez 十分希望盡量排上他們兩位上陣，而其他中場球員包括 [8]蒂耶萊曼斯 Youri Tielemans、[6]維特塞爾 Axel Witsel 及 [11]亞列克·卡拉斯科 Yannick Carrasco 在進攻威脅力較低，所以如果德布勞內 和 阿扎爾 不能出賽的話會對球隊造成影響，進球壓力就會在 [9]盧卡庫 Romelu Lukaku 身上。

在淘汰賽階段能夠多一日的休息時間必定是個優勢，義大利要好好把握這個機會。在對上奧地利的比賽表現一般，不過球隊的團結性足以克服很多困難。中後場球員在奪回控球時會盡快送到前場隊友腳下，極快速的轉守為攻造成對手的壓力。義軍中前場有好幾位球員選擇，[14]費德里科·奇薩 Federico Chiesa 替補上陣取得進球，球隊士氣大振。義大利年輕攻擊球員會帶給比利時年老守衛很大的衝擊，主帥 曼奇尼 Roberto Mancini 在調動人手以及攻撃組合時，比利時守衛要適應六位風格及體力十足的意軍球員。在邊路特別是 [4]史賓納索拉 Leonardo Spinazzola也可產生威脅，他面對奧地利一仗表現出色。

在8強階段，替補席上球員選擇較多的義大利將會成為本場勝負的關鍵，預計義軍本場可以打敗比利時晉級4強。[義大利/2:0/3:1]