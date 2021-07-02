針對新冠病毒武漢「實驗室洩漏論」，中國外交部發言人汪文斌2日主持例行記者會，引用澳洲、瑞典、義大利等學者專家權威說法，希望各方尊重事實、尊重科學，共同反對藉溯源問題抹黑攻擊他國，謀求一人、一黨、一國私利的政治操弄行為，為全球合作溯源、團結抗疫營造良好環境。

美國智庫席勒研究所主席近日指「中國製造新冠病毒」這種惡意詆毀，是西方打壓中國的一貫手法，病毒溯源應在全球同步開展，不應僅聚焦中國。

汪文斌表示，中方多次強調，病毒溯源是一個科學問題，不應當被政治化。國際社會還有許多秉持科學、理性、客觀立場的科學家都對此表示支持，並明確表態。

汪文斌指出，世衛組織聯合專家組成員、澳洲免疫學和傳染病學家德懷爾表示，病毒由實驗室洩漏的說法缺乏證據，「實驗室洩漏論」迎合了部分國家的政治話語，甚至得到個別國家政府支持，其流傳有蓄意因素。溯源工作非常複雜，沒有證據表明中方隱瞞關鍵資料，各國應摒棄爭鬥，相互合作，也要在世界其他地區開展溯源研究。

汪文斌指，瑞典研究理事會日前召開如何識別涉新冠病毒錯誤資訊和陰謀論研討會，瑞典烏普薩拉大學教授約奈福斯表示，所謂「中國病毒」、「新冠病毒來自實驗室」等說法都是陰謀論。一些人通過散布這種陰謀論，建立讓中國對病毒來源和傳播負責的敘事邏輯。相關做法歪曲科學知識，助長種族主義歧視，加劇世界分化，在多個層面對民主構成威脅。

汪文斌稱，曾在武漢病毒研究所工作過的澳洲籍病毒學家安德森表示，武漢病毒研究所實驗室是一個普通實驗室，與其他任何高防護實驗室工作方式相同，對管控病原體有嚴格的章程和要求。新冠病毒最有可能源於自然界，而非人工製造或故意洩漏。對新冠病毒溯源是必要的，但中國以外的媒體，對武漢病毒研究所實驗室的抹黑及對科學家的攻擊，令人感到震驚。

義大利米蘭薩科醫院傳染病部門主任馬西莫．加利最近在義大利眾議院社會事務委員會表示，新冠病毒「是一種未知病毒，內部沒有基因工程的跡象」。從科學的角度看，「實驗室洩漏論」沒有絲毫依據。加利和另外3名義大利專家都認為，「有99％的把握病毒的傳播是一種自然現象」。