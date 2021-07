美國政府今天表示,新型冠狀病毒疫情大流行為人口販運猖獗創造「理想環境」,當各國政府轉移資源對付疫情,人口販子趁勢利用因疫情而更陷入困境的弱勢族群。

法新社報導,根據美國國務院「2021年人口販運報告」(2021 Trafficking in Persons Report),數國被降級,而有些國家則因致力打擊人口販運而被升級。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在公布這份年度報告時表示,估計全球多達近2500萬人是人口販運的受害者。

他說:「許多人被迫賣淫,還有許多人被迫在工廠或田地工作,甚至加入武裝團體。這是一場全球性危機,人類痛苦的巨大來源。」

根據這份國務院報告,2019冠狀病毒疾病(COVID-19)「導致更多人容易淪為人口販運的受害者,也中斷了現有以及原本計劃要打擊人口販運的措施」。

報告說:「世界各國政府轉移資源至對付疫情,往往代價是犧牲了打擊人口販運的作為。」

報告說:「與此同時,人口販子也迅速因應情勢,利用這些因疫情而成為弱勢或困境加劇的族群。」

隸屬國務院的人口販運監察與反制辦公室(Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons)代理主任強斯東(Kari Johnstone)表示,這種因素的加總,「創造出讓人口販運猖獗的理想環境」。

根據報告,舉例來說,「在印度和尼泊爾,來自貧窮或偏鄉的年輕女孩,往往得早早輟學來幫助家裡,特別是經濟更困頓時候」,「有些被迫結婚換取聘金,有些則是被迫勞役來貼補所得減少。」

報告說,而在一些國家,包括美國在內,房東甚至會強迫付不出租金的房客,通常是女性,和他們發生性關係;而在某些國家,幫派會鎖定流離失所的難民。