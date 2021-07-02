宜蘭人指出，羅東聖母醫院開打莫德納疫苗卻淪為大群聚現場，超過百人塞爆了醫院大廳。（翻攝臉書社團《宜蘭知識＋》）

新冠肺炎疫情續燒，各地方政府加緊腳步提高疫苗覆蓋率，宜蘭縣於2日起為72至74歲以上長者施打疫苗，但卻有宜蘭人在臉書社團《宜蘭知識＋》發文爆料，稱羅東聖母醫院施打疫苗成群聚現場，逾100名孕婦與老人擠爆大廳，也有其他民眾氣炸回報已事先預約，到場卻還是等了2小時。

該網友2日上午10時許在社團貼文，內文指出羅東聖母醫院的疫苗接種實況，他透露，現場有超過100名孕婦與老人，全數擠在大廳，不僅沒有人流與動線規劃、沒發號碼牌僅透過人工叫號、沒地方坐著等，更不能離開現場，而要接種疫苗至少要等40分鐘以上，煩惱詢問網友該如何反映。

宜蘭人發文揭露羅東聖母醫院疫苗開打亂象。（翻攝臉書社團《宜蘭知識＋》）

另位民眾則在留言區分享，他先上網預約了，卻還是等了2小時以上。（翻攝臉書社團《宜蘭知識＋》）

文章曝光後，也有在場民眾回報狀況，怒指「現場應該有上百人！根本疫苗還沒打到就強逼中獎啊！」，並表示他預約上午9時至10時的時段，但他已經佔了2個小時都還沒打到疫苗，痛罵為什麼不能做好分流。

針對民眾質疑，宜蘭縣政府衛生局長徐迺維在2日下午的防疫記者會中表示，第一天施打莫德納疫苗，榮總蘇澳分院及聖母醫院確實出現比較擁擠的現象，衛生局立即協調蘇榮，緊急增加施打能量，情況也隨即獲得改善；聖母醫院部分則是醫院的資訊掛號系統出狀況，也立即協調警方協助維持秩序，並將等候施打疫苗的民眾分流到醫院不同的樓層。

聖母醫院公關室主任俞芳苓則解釋說，第一天施打莫德納疫苗出現的亂象，主要是因為之前很多人不適合或擔心施打AZ疫苗會出現不良反應，等候莫德納疫苗已經有一段時間，醫院為了配合政府施打疫苗政策，2日一口氣開兩個診，希望能增加施打疫苗的動能，不料卻因此一下子湧入太多民眾。

俞芳苓說，許多搶打疫苗的民眾擔心會「打不到」，因此也不管號碼牌的順序全部擠進醫院內，醫院緊急安排5樓的空間希望還沒輪到的民眾能先到5樓休息等候叫號，但仍有不少人擔心會沒聽到叫號，就是不肯離開，醫院內又不適合使用大聲公，只能透過醫護人員一個個勸離，真的相當辛苦。