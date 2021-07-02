富邦悍將1日晚間舉辦「悍將歐北勝」團體對抗賽，10名悍將球員透過視訊進行線上趣味遊戲，超過千名球迷收看直播，球員們也利用這個機會，再次呼籲球迷朋友要保持耐心繼續正向防疫，一起健健康康的在球場再次相見，共同迎接中職復賽的到來。

此次參與線上直播的富邦球員共有10人，黑隊由高國輝領軍，隊員有陳凱倫、申皓瑋、歐書誠及戴培峰，白隊隊長則由陳鴻文擔綱，對原有王正棠、高國麟、林宥穎及「一直在尋找網路訊號」的陳真。

過程中球員各種爆笑與真摯的反應，為收看直播的球迷留下許多經典畫面，包括輕視洪總腳程的高國輝，竟將自己與洪總的盜壘成功次數猜反；陳鴻文連續寫下到球場第一件事情是打招呼、滷味必吃牛肉這兩個與隊友截然不同的答案，氣的陳鴻文一度走心要下線不錄了。

同是白隊的林宥穎也常與陳鴻文意見相左，兩人也在直播尾端差點加碼舉辦白隊內戰戲碼，讓主持人差點招架不住。

在「你畫我猜」的橋段中，陳凱倫不小心將披薩畫成風箏，第一位看懂自己畫的是燈柱的申皓瑋，但下一題卻把雨傘畫成帳篷；原本被看好是答題天王卻一分未得的歐書誠，委屈的說洪總都只跟我說加油。

要大家寫下第一首想到的嗆司曲，高國麟的答案竟然是「唷唷唷」；主持人請大家寫下洪總最常跟你說什麼，戴培峰經過十秒苦思說：「真的太多了，我寫不完。」

還有全程一直保持可愛笑容的王正棠，竟然邊笑邊爆料陳凱倫有潔癖；最後還有一直在努力尋找網路訊號的陳真，好險最後有成功趕上跟球迷說聲再見。