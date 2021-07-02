北市環南市場暴增41例確診，基隆市長林右昌2日表示，這訊息來得有點突然，一時暴增「有點痛」，大家都受到驚嚇，但他還是持正面積極態度看待，因亡羊補牢、猶未晚矣，愈早匡列處裡，把隱形傳播的確診者篩出來，中央與地方合作斬斷傳播鏈。

林右昌說，環南市場暴增41確診比較多，這是比較大變數，7月12是否解封、從三級警戒降至二級，這要尊重中央流行疫情指揮中心整體評估後決定。

林右昌說，他個人覺得要用正面積極的態度看待，環南市場雖一時暴增有點痛，大家都受到驚嚇，但對防疫工作是正面，愈早匡列愈早處裡，「亡羊補牢、猶未晚矣」，把這個隱形傳播的確診者篩檢出來，勇敢面對，將傳播鏈斷掉。

林右昌也提到，有看到指揮中心指揮官陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲到環南市昶關心，與北市府聯合成立前進指揮所，相信中央地方充分合作，能盡速把環南疫情控制。