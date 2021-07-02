疫情期間，銀行、保險業第一線人員冒著染疫風險，力拼紓困，卻無法優先打疫苗，望著辦理紓困貸款的民眾蜂湧而來，已引發銀行行員、壽險櫃員抱怨與恐慌。金管會2日指出，保險局已在6月上旬發函給中央疫情中心為6800名保險第一線基本人力爭取優先打疫苗，首次申請未被採納，銀行局也二度發函為7.4萬名第一線銀行行員爭取列為優先施打疫苗的對象。

疫情衝擊經濟，銀行業、保險業全投入紓困行列。比勞工紓困貸款還優惠、不必跟人搶的保單紓困貸款，在7月1日上路後，短短三個小時，整體壽險公司受理申請人數1453人、受理保單數就達1617件、保單借款金額已達1億3283萬元。而銀行業拼紓困壓力更大，勞工紓困貸款截至7月1日，累積收件量達117.1萬件，累積核貸件數達71.3萬件，累積57.1萬件完成撥款。

面對每天爆量的紓困貸款，不少行員直呼「吃不消」，尤其疫情熱區的行員更是必須身著隔離衣、面罩和口罩，每日提心吊膽地上班，早已身心俱疲。

保險局官員2日指出，6月上旬就已發函CDC，希望讓第一線的保險基本人力，像是第一線的產險、壽險櫃檯人員可以納入優先施打疫苗的名單內，初步統計約6800人，不過，第一次申請在這二天已被打槍未採納，但保險局強調會再發函爭取，不會放棄。

銀行局官員也指出，已二度向CDC爭取將銀行第一線人員優先納入疫苗接種施打名單，第一次是6月1日發函，第二次是6月17日再度發函。第一次發函時，疫情指揮中心並未允諾，CDC回覆，目前疫苗接種應該還是以其他第一線醫護與高風險人員為原則，所以第一線的銀行櫃檯人員並未被納入十類優先施打名單中，至今也沒有新的回應。

銀行局強調，金融業服務對象是百工百業，包括企業戶或個人戶，資金調度需求持續存在，屬於維生必要的基礎設施，因此第一線從業人員應受疫苗保護。另外，行政院各部會提出紓困後，銀行業第一線從業人員全力來投入辦理紓困，雖然也提供線上服務，但臨櫃人數仍持續居高不下，銀行局會持續力爭銀行一線人員疫苗優先施打。