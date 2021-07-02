花蓮今天連續第14天無確診個案，但針對北農、環南市場接連爆發攤商確診，為維護花蓮縣農產品穩定供應，縣府決定提前防範，安排轄下果菜、畜禽肉品批發市場等第1線工作人員約652人，自5日起分批施打疫苗。

北農群聚事件爆發後，加上台北市環南市場群聚案升溫，縣長徐榛蔚指示農業處，掌握縣內果菜批發市場、畜禽肉品市場、屠宰場、漁市場、蔬果共同運銷、水稻(公糧)經收等第1線農業工作人員名冊，並函請農委會列入優先施打疫苗對象。

農業處長吳昆儒表示，第1波農業工作人員施打對象以花蓮蔬果批發市場、畜禽肉品批發市場、屠宰場為主，中央核定名冊652人，即日起陸續通知名冊人員至指定施打疫苗花蓮市慈濟醫院，分批分流完成疫苗接種。

吳昆儒說，縣內每日會運送蔬果到臺北果菜市場的人員，也將分批完成疫苗接種。根據臺北果菜市場規定，疫苗接種空窗期間，須持PCR陰性證明始能進場，縣政府也已協助吉安農會人員完成檢測作業，全力維持縣內農產品市場穩定，並維護相關人員健康狀況。

徐榛蔚指出，花蓮縣府自5月起就要求各批發市場、基層農會、合作社場等落實防疫規定，加強場域清潔消毒，人員進出配戴口罩、量測體溫及實聯制登記，完善各項防疫設備及措施等，農業處將持續督導轄內各農業單位落實防疫工作，降低農產品市場疫情風險。