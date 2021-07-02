被日本人譽為「夢之國」的迪士尼，顧名思義是「製造夢想的地方」，透過從裡到外的煞費苦心，讓童話故事彷彿真實存在，因此長年以來廣受各年齡層的喜愛。不少民眾都曾造訪過迪士尼樂園，但對於迪士尼公司的了解則相對有限。有名網友將應徵上海迪士尼的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，帶你一窺奇幻世界的真實樣貌。

這位網友應徵的是上海迪士尼的FHBP Lead Designer，主要負責食品、美容護膚用品、飲品、寵物用品等授權商品的設計。而在這次面試過程中，她先後與高達10位人員進行面談，歷時1.5個月才終於獲得Offer，讓她因此感嘆「這是人生中遇過最繁雜的面試了」。

該網友的面試過程，總共分為4關：第1關是人資專員，不外乎自我介紹、詢問過往工作經驗等。第2關是人資經理及設計總監，同樣請她自我介紹，並挑出最得意的3個作品進行說明。第3關是創意總監及FHBP+Toy類別的總監，內容也是自我介紹及作品介紹。第4關是創意副總裁，這關是全英文，但大多是閒聊，對方向她分享在這工作的心得，並詢問她的應徵動機、喜歡迪士尼的哪個人物等。在這中間還有1次與FHBP團隊見面聊天。

至於在迪士尼工作的福利，該網友表示，仔細研究之後，發現還「真的不少」，除了設有豐富的職業訓練課程之外，每年還提供12次的免費入場，每位員工可攜帶至多3位夥伴一同遊玩，另有每年4張免費的樂園門票、Disney Store購物6.5折、Disney English學費6折、Disney電影每部3張票等，非常適合熱愛迪士尼的「狂粉」加入。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，不僅可參考前人心得分享，快速掌握求職技巧，更可縱覽世界各國、不同行業的面試及工作體驗，在增廣見聞的同時，若看見令你嚮往的企業或職缺，不妨朝著這個方向努力邁進，或許就有機會找到適合自己的地方。