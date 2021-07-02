新冠肺炎延燒期間，各醫院都在消耗醫療能量，台南市立安南醫院醫療資源難比教學等級的成大醫院與奇美醫院，近日獲贈富邦慈善基金會捐出的1座負壓隔離艙，醫院醫護再添抗疫利器。

抗疫最需要前線醫護人員，台灣不少企業投入醫療捐贈行列，富邦集團日前宣布捐贈2.05億元抗疫基金，還有負壓隔離艙給各縣市政府醫療院所，其中1座負壓隔離艙日前運達安南醫院完成組裝。

台南市立安南醫院院長林聖哲代表受贈，感謝企業各界的後援，資助醫護同仁可靠的設備。

林聖哲指出，負壓隔離艙可用於室內外、急診或加護病房等處所，安南醫院決定安裝在急診室內，提供確診或疑似病患緊急處置、或者暫時留院觀察、轉出轉入的緩衝空間，減少醫護同仁和病患直接接觸機會。

負壓隔離艙待驗收使用正常，即可開始運轉，林聖哲提醒，防疫無假期，民眾持續堅守「減少移動」、「苗來就打」的原則，台灣有能力在近期逐步解封，回復正常生活指日可待。