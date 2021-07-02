求職找工作，光看到要會「英文」兩字，相信會戳中許多求職者心中的痛點。初估從國中到大學，就算非英文本科學生，少說至少有6年以上的時間在讀英文。但英文如何端上檯面成為「應試的工具」，肯定就非人人有把握了。有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享非英文本科生應徵外商的經驗，鼓勵求職者英文若具備溝通能力就可嘗試應徵，不用害怕。

大學跟研究所都是讀森林系所的這位網友，系所可真的與英文沒有直接相關。由於前份工作是網路行銷工程師，離職後gap year玩了1年，回國後碰巧看到世界最大的旅遊電子商務公司之一的Booking.com在徵Account Manager。喜歡旅遊的她，自認除了業務經驗較不足，但開徵的其他條件都有符合，所以二話不說立刻投了履歷。

投履歷後1周內收到通知，隔沒幾天就由人資進行電話面試。對方問了許多與前工作經驗相關的問題及細節，前後約45分鐘。結束該階段後，等了2個禮拜才收到對方的面試邀請信。由於在電話面試時人資有先透露下次會有role play，再加上在面試邀請信看見主考官的名字，所以網友就先針對這些資訊及競業分析做了些準備功課。

面試當天，先是自我介紹，接著根據履歷問問題，主要問sales和客戶關係相關經驗。接下來的重頭戲則是role play，假設現有一個名單，要她開始說服他們如何加入？還好先前有做功課，網友回答中，把這家跟Expedia的差別做了分析比較，並且列了對照表，及所有該區域已註冊的業者資訊，提出可以從哪裡下手、從哪改善等等想法。這樣的回覆讓主考官眼睛為之一亮，還驚訝的問她這名單如何找到。

回想面試過程，網友認為自己的表現有好有壞，前提是要先勇於踏出第1步，不要因英文程度而退怯，其實只要能夠溝通都可以一試。另外，許多「考題」都可以從蛛絲馬跡中找到，比方像是請教人資下一個階段該注意的事項，或從面試通知書的資訊中發現。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，面試官提問考題百百款，有的是開放式問答，有的二選一，有的還要你來個角色扮演。針對不同問題如何巧妙的回答，可從「面試經驗暨工作甘苦談」參考前人的各種經驗，多看多學、多揣摩、多練習，豐富自己的面試資料庫，讓你每次上戰場，也能像身經百戰的老手一般，從容面對。