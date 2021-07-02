航運族群這半年來漲幅之大，許多人藉此實現財富自由，即便是晚進場的股民們，也有小小獲利一番，一名出社會1年的23歲護理師日前分享對帳單，於6月初買長榮期貨，至今僅短短1個月的時間，暴賺約295萬，讓他不禁感覺如夢一般難以置信，「一個月賺好幾年的薪水」。

台股今（2日）小跌3.79點作收，航運族群一片綠油油，貨櫃三雄除長榮平盤開出以外，陽明、萬海早盤均開高，然3檔都在盤中股價齊齊下挫，終場長榮下跌3.05%，陽明和萬海皆跌逾2%。

不過根據上海出口集裝箱運價指數（SCFI）資料顯示，遠東至美東、歐洲和地中海運價再度創下新高，遠東至美東40呎櫃（FEU）運價上漲至9254美元，創下新高價；歐洲航線則為每20呎櫃（TEU）運價為6786美元，相較上周上漲307美元；地中海航線則為每TEU6655美元，叫上周上漲141美元。

1名畢業後踏入社會1年的23歲護理師於2日在Dcard上發文，表示這一年來在職場，護理師輪班身心疲憊，而剛好遇上因疫情而開始的「大航海時代」，因此懷抱著成為航海王的夢想，在6月初買進長榮期貨。

操作長榮期貨1個月，23歲護理師一看獲利嚇壞：好幾年的薪水。（圖／翻攝自Dcard）

自六月初迄今，航運族群漲翻天，原PO見狀極為吃驚，非常的難以置信，「一個月賺了好幾個月的薪水，一切就好像夢一樣」，也藉該篇貼文紀念這如夢般的奇幻冒險，並在不久後全數賣出，給自己一個最棒的生日禮物，獲利高達295萬。

貼文曝光後，網友看了紛紛回應，「恭喜」、「恭喜，有賺錢都是真的」、「處置前長榮期的槓桿也有6.17倍，融資才1.67倍，當然看好就用期貨啊」，但也有網友提醒，賺是很賺，但像這種大槓桿的玩法，輸一次就會很慘，建議要做好風險管理。