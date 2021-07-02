正式進入7月、烈日炎炎的夏天，各級學校都已正式放暑假囉！不論是剛畢業的高中生，或是還沒到實習階段的大學生，在漫長的暑假裡，打工是許多學生的選項之一。

雖然有人認為暑假可以做額外的學習，拿來打工太浪費生命，但綜合許多過來人的經驗，只要避開打工陷阱、安全合法的前提下，其實暑假短期打工是能有一些不一樣收穫與體驗的。

至於想要什麼樣的收穫與體驗，則端視個人的打工心態，以下提出暑假打工常見三種心態：

1.純賺錢。為了新學期的學雜費、為了平日的生活費、為了購買心儀已久的商品，這是許多以賺錢為暑假打工目的想法。自己賺、自己花，只要是合法賺取，這樣的想法並沒有對錯。但在純賺錢的暑假人生中，千萬要記得即使富貴險中求，也絕不能走上非法之途、或將自己置於危險之中。

在暑假打工裡，高薪職缺有分基層體力活與知識腦力活。像是倉儲物流理貨員、工地小工/助理等，薪資待遇都還不錯，但需要花費一些體力。知識腦力活就是貢獻目前個人累積的知識能量，例如家教班/補習班的兼職授課老師、才藝班的科任教師等，都是展現個人過去學習成果的職務，但需求上會以大學生為主。

2.學技能。「不在乎薪資待遇，只在乎學到什麼」，這正是體現想在暑假打工裡學些技能學生的心態。會有這樣想法的年輕人，多是有明確的個人興趣，或是對未來職涯已有初步規劃，其中個人興趣可以成為第二專長，而朝未來職涯邁進也能累積職場經驗，都是為自己提早布局的好方向。

不過職場上，真正需要專業技能的工作，通常不會有暑假打工的徵才需求，因此除了有親朋好友、左鄰右舍等關係牽線外，便要退而求其次，找尋相關產業的相近職缺，藉此學習同樣職務領域的相關技能。

3.試職場。在前面提到的兩種心態外，還有一些年輕人並沒有特別想法，但是為了不讓漫長的暑假，都被在家吹冷氣看電視、打電動滑手機等耍廢行程填滿，只好趕緊找個暑假打工。

若是如此單純的心態，建議可以找些人際互動的職務，例如飯店餐廳服務生、便利商店店員、手搖飲工讀生等，工作裡無形中可以了解職場的環境與規矩、累積應對進退的能力、與人互動談天的技巧等，也算是為自己加分。

不論你對暑假打工有什麼心態、想要解鎖哪些成就，都請記得開宗明義提到的「在避開打工陷阱、安全合法的前提下」，否則可能錢沒賺到、技能沒學到，職場也還沒了解到，就已GG了。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，暑假打工找工作還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是「兼差打工」特色專區，若是想找教學工作，包括兼差打工專區、家教網也都有相關的工作內容。在1111的把關下，所有刊登的正職、兼職及打工職缺，都是經濟部登記有案的合法公司商家，使用安全的管道找打工職缺，才是確保擁有充實、豐富暑假打工人生的開端。