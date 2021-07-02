自小貨車遭一輛疑闖紅燈的紅色轎車攔腰撞上，由於衝擊力道強大，貨車被撞後翻車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

自小貨車遭一輛疑闖紅燈的紅色轎車攔腰撞上，由於衝擊力道強大，貨車被撞後翻車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中市7期驚傳轎車疑搶快闖紅燈 貨車遭擊落整台噴飛2圈

台中市豪宅林立的7期，2日下午3時10分，發生一起兩車衝撞車禍，自小貨車遭一輛疑闖紅燈的紅色轎車攔腰撞上，由於衝擊力道強大，貨車被撞後翻車，幸兩名駕駛未受傷，警方到場酒測，雙方酒測值均為零，沒有酒駕，初步調查肇事因素，為轎車通過馬路時違反號誌，小貨車尚未發現肇事因素，肇事原因和責任進一步釐清。

「碰！」防疫期間路上人車少，開車時小心車速，今日下午3時許，附近的民眾聽到巨大聲響都嚇一跳，西屯區朝富路與市政北二路路口發生車禍，幸好周遭沒有人車被波及。

警方調查，51歲盧姓駕駛開車沿著朝富路外側車道，往市政路方向直行，剛好由54歲林男駕駛的小貨車，沿著西屯區市政北二路快車道，開往河南路方向直行，不料盧女為搶快，疑硬闖紅燈，撞上小貨車。

由附近的監視器影像顯示，盧女一路急駛，遇紅燈未減速停下，撞到小貨車後，車型不小的貨車難擋轎車的衝撞，被撞到後還翻了兩回，橫躺在馬路中。

警方獲報立即到場救援，兩名駕駛未受傷，盧女駕駛的轎車，車前車頭撞損，引擎蓋被撞壞，貨車全車多處車損，車禍肇責警方還要進一步調查。