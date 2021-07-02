今年暑假一開始就碰到新冠肺炎疫情三級警戒，但是部分產業仍持續有短期人力需求，包括餐廳內外場人員、超商賣場店員、倉儲物流理貨人員等。到底哪種打工比較適合你呢？我們將打工分為3大類來進行分析：實體打工、接案兼職、技術兼職。

第一類、實體工讀，以家教、餐飲服務生、外送員、發傳單為主。

1、家教

以就讀台大機械所碩士班的賴同學為例，他從高三就開始擔任家教，已累積超過六年資歷，手上有14個學生，週上課時數約35小時，週薪約32K，換算月薪等於還在學就月入高達12萬，靠著省吃儉用又沒時間花錢，花了4年的時間已存到200萬。

賴同學一開始沒有人脈，多數的家教客源都是在1111家教網媒合成功，手上有固定學生後就是透過家長介紹，目前手上就有8個學生是北市某私中同班同學，其實備課過程是很耗時間的，但因為已經教很久了，加上課綱相同，因此會加強複雜題型的解題技巧，傳授題型概念後就是解題演練。基本上，周末2天都上滿11小時，週間會空出2個晚上讓學生加課或補強。

賴同學也曾透過視訊，線上教導香港科大的學生，所以疫情之下，有很多的家教都轉往線上發展。在這邊提醒大家，家教絕不能比學生還緊張。一開始可以試著用幽默的語氣進行溝通交流，促進和諧的補習氛圍。

有工讀生在1111面試經驗暨工作甘苦談分享，在生意很好的店打工，洗碗洗到手破皮，冬天更是折磨，完全就是生理跟心理上的挑戰。（圖/取自Pexels）

2、餐飲

工作內容多為帶位、介紹餐點、點餐、送餐、桌面清潔等，也有同學在1111面試經驗暨工作甘苦談分享工作中最辛苦的地方，是在廚房的時候要洗碗，而且數量真的很多，尤其是生意很好的那種店，真的會洗到手破皮，尤其冬天更是折磨，完全就是生理跟心理上的挑戰，每次工作完勢必要好好的用護手霜保養一下自己的手，以免之後真的會變得很乾，甚至是裂開。

另外要注意的是富貴手的問題，如果有的話要特別留意，千萬不要硬著頭皮做，結果上狀況惡化。當然有些人不耐久站，在應徵餐飲服務人員之前可能要多考慮一下。

3、非餐飲：

超商賣場店員、倉儲物流理貨人員，反應要快、體力要好(說實話就是要夠耐操啦)，而像是服飾店、家具店等，對外貌儀容、表達應對能力會有一定的要求，投遞簡歷前，先了解公司的近期活動跟主打商品。面試的時候，一定要做好準備，面試時才能更有底氣。

以服飾店來說，大致工作項目內容如下：

1、拆箱、拆塑膠包裝

2、把衣服掛上衣架

3、上防盜針

4、完成後把衣服依照類型放在不同區域的架上

5、放在架上的衣服要整齊的摺好擺放

6、垃圾妥善分類

開店以後：

1、一邊招呼客人一邊整理衣服

2、客人問店裡有沒有某個size或款式的衣服時，要協助到倉庫查詢

3、垃圾滿了以後，推到垃圾回收場丟掉

工作中最辛苦處：

永無止境的拆箱和上架，不要看只是拆箱子跟把衣服上架而已，好像沒什麼難度，的確，如果只有少數幾件是還好，但是數量一多是真的會累死人的。

在賣場工作的時候，偶爾會被問說某件衣服放哪裡之類的，有的時候非常不好找，因為很多衣服款式的差別在於細節的差異，所以當下如果真的記不起來衣服到底放在哪，就只好找關係比較好的同事來救援了。

雖然實體店面工讀機會，相對來說比較耗費體力，但喜歡與人互動的新鮮人，不妨考慮第一類型的職缺，可增加更多人脈和訓練應變能力，接下來下一篇，我們將介紹，工作型態相對自由的接案兼職、技術兼職，喜歡在家工作的你，一定要參考看看唷。

也別忘記了，求職前先上1111人力銀行的面試經驗暨工作甘苦談，裡面有許多擁有豐碩戰果的前輩，將職場心法不藏私地，分享給還在職涯路上碰撞的你，大大降低踩雷機率，避開不必要的冤枉路，或是也可參考1111轉職專區直接以職位、福利、地區、產業，一個按鍵就能輕鬆轉職！