台灣設計最具指標性之一的設計獎項「金點新秀設計獎」，6月30日於金點設計獎官網揭曉年度得獎名單！東南科技大學創意產品設計系四年級的徐廣澤與林子翔憑著設計作品「魚樂圈（保麗龍替代計劃）」角逐決審，從上百件的入圍作品中獲得了僅有5件獲獎的「金點新秀設計獎-產品設計類」，以及僅有3件獲獎的「金點新秀循環設計特別獎」，是少數能奪得雙料大獎殊榮的設計作品。

左品設計概念是參賽同學發現漁獲裝載幾乎都是用保麗龍，於是將魚貨箱設計成能夠摺疊以及重複利用的模式，符合上下游的批發、零售，再由物流車送回上游清洗，藉回收業者及工廠合作，達到永續循環的模式，減少對環境的負擔。

東南科大校長李清吟則表示，今年創設系參加新一代設計展競賽的作品相當有深度，跨足醫護警消、關懷社會、防疫、環境等議題，每位學生下足了功夫，兩位學生能獲獎是實至名歸。東南創設系今年畢專，由郭家瑋助理教授曁劉崇智助理教授、鄭洪講師帶領，全屆44位同學於今年「2021金點新秀設計獎」大放異彩，共計21件作品入圍，現在又榮獲雙料大獎，顯見系上教育紮實，同學後勢發展令人期待。

一項設計大獎，背後花了學生多少心力，恐怕不是一般人能想像。認真為自己未來努力的，可不只有東南創設系學生。弘光科大妝品系學生，把握遠距上課的紛紛刻刻，更努力提升技術！弘光科大妝系日前參加2021中華奧林匹克盃美容美髮美甲交流競賽大會，獲得7獎，當中還有兩位冠軍得主！

冠軍其一的曾湘詒，就讀進修部二技一年級，她在真人新娘化妝組奪冠，原本從事新娘秘書的她，受疫情衝擊工作量銳減，決定參賽磨練技術。從決定參賽到繳件比賽，曾湘詒只有一個禮拜練習，因此她不斷請教老師，上網找資料，無法與模特兒經常碰面練習，就一直畫自己來練習。

曾湘詒表示，作品完成後，馬上拍照傳給老師討論檢討優缺點，再把化妝過程錄成影片，沒想到一舉奪冠，她興奮的透露成功關鍵：「我沒有因為疫情中斷學習，並把握校內資源來累積經驗與實力，感謝劉美鈴老師的指導與協助，即使半夜也快速回覆我的問題。」

妝品系副主任許慈芳及指導學生比賽的助理教授劉美鈴表示，受到疫情影響比賽改為線上賽，為了讓學生增加練習機會鼓勵他們參賽，學生在家練習後，傳給指導老師討論，最後再把最好的作品拍照上傳參賽，雖然是線上比賽，但是學生表現優異，共獲2冠軍、1季軍、1殿軍及2佳作。

線上其實能完成的任務比我們想像多更多！就像1111人力銀行考量目前多為在家上班(WFH)形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行免費提供企業「1HR人資管理系統」在疫情期間免費試用！讓大家可以輕鬆完成在家上班雲端打卡，查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。