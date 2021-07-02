技嘉(2376)今股東常會，通過配發5元現金股利，該公司預計下週四(8日)除息，股息發放日則訂在8月6日。技嘉今股東會現場採固定座位、設各場地人數上限、維持社交距離規劃排隊動線、落實實聯制及防疫問卷填寫、量測體溫等防疫措施。

技嘉2020年營收達新台幣846億元，年增約37%；每股盈餘(EPS)6.88元。若以去年營收推算成長兩位數百分比，技嘉今年營收有望突破900億元，甚至挑戰千億元大關。公司看好個人電腦、伺服器、電競、主機板、顯示卡等產品今年將全面成長，推估今年全年營收將年增兩位數百分比。

技嘉今天也完成董事改選，當選者名單包括董事長葉培城、明維投資代表人劉明雄、仕嘉投資代表人馬孟明、越野開發代表人曾俊明、仕達投資代表人柯聰源以及錫瑋投資代表人李宜泰；另獨董當選人為眾智聯合會計師事務所所長王惠民、泰山董事長詹逸宏與鈞寶電子董事長楊正利。

針對海運費用價格上漲的壓力，公司認為漲幅相較前一波已經收斂，對成本影響不大，目前還在可控制範圍。

技嘉4、5月營收分別以110.47億元與116億元連續創下歷史新高紀錄，第二季營收將突破300億元大關，可望續創單季歷史紀錄。