英飛凌負責人指出，半導體供應鏈的吃緊情形，已在一些領域加劇；主因為遠端辦公等趨勢，以及產業從去年衰退中復甦，推升晶片需求。

晶片製造商增加產能的能力是有限的，英飛凌執行長Reinhard Ploss指出，而亞洲製造商在新冠爆發之際壓抑了人力，進一步限制了產能。「情勢依然很艱難，在某些領域甚至變得更困難」。

遠端辦公和家庭教育等趨勢推動了高階消費電子產品的需求，讓一些製造商的低利潤率的晶片供應吃緊，並迫使許多汽車製造商在2021年上半暫停生產。

Ploss表示，為汽車業提供電源半導體的英飛凌，非常依賴晶圓代工廠商，例如台積電；公司正就滿足客戶需求，與台積電進行「深入對話」。

今年五月，Ploss曾指責幾家代工廠商，其在新產能未能投入足夠資金，特別是衝擊到英飛凌較舊的20至90奈米晶片產品線。

英飛凌能夠更好地以自家(in house)製造滿足專業產品的需求，特別是在奧地利Villach市新廠很快將投產；而德國Dresden市工廠仍有閒置產能。

Ploss表示，公司有兩個工廠可以發展，是較競爭對手有更多優勢，他們什麼都缺。不過Ploss補充指出，英飛凌目前擁有的產品庫存總量已經正在枯竭。要讓供需平衡，晶片製造商需要暫時地面對超過負荷的供應鏈。

關於歐盟加速在歐洲建造新產能，減少對亞洲的依賴，Ploss質疑歐盟建造先進2奈米工廠的目標，「我會質疑客戶應該是誰？手機公司？那兒已經沒多少歐洲人了，電腦製造商？我們有使用電腦，但是沒有製造它們」。

Ploss認為，產業政策應該注重發揮歐洲傳統製造業優勢。