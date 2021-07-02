美國國務院刊發報告稱，中國在國內許多地區推進「強迫勞動」政策。中國外交部發言人汪文斌2日在例行記者會反駁，指中方堅決反對美方基於謊言、謠言對中方進行無端指責，這只能更充分暴露美方藉人權問題攻擊抹黑中國，干涉中國內政的險惡用心。

汪文斌強調，美方沒有資格四處揮舞人權大棒，美方需要做的是反省並糾正自身犯下的種族滅絕、種族歧視、強迫勞動等人權罪行。

汪文斌說，美國對印第安人的種族滅絕是公認的事實和汙點。即便在今天，美國印第安人依然屬於「看不見的群體」和「正在消失的種族」。據美國媒體報導，美國印第安人的生存空間受到嚴重擠壓，生活環境惡劣，美國300多個印第安人保留地主要位於貧瘠的中西部地區，大多數人的生活與現代文明脫節。由於開發充實美國核武庫的採礦活動，致使約1／4的納瓦霍人婦女和一些嬰兒的體內含有高濃度的放射性物質，生活在貧困線以下的印第安人數超過白人的兩倍。

汪文斌稱，在疫情期間，印第安人感染率、死亡率明顯高於美國全國平均水準。納瓦霍部落的感染率一度超過紐約州居全美第一。印第安人健康服務局發布的報告顯示，印第安人的預期壽命比美國人平均壽命要低5.5歲。

不僅如此，印第安人的公民權利和政治權利也遭到了嚴重的波動。今年早些時候，美國內政部長哈蘭在其提名確認聽證會場承認，內政部歷史上同時也被用作鎮壓土著部落的工具。

近期美國媒體也報導稱，每年從境外販賣到全美從事強迫勞動的人口達近10萬人，他們中僅有不到1000人得到解救。美國「佛洛伊德們」的吶喊到今天仍然不絕於耳。這個悲慘事件反映的只是美國種族主義和系統性侵犯人權的冰山一角。

汪文斌強調，美國少數族裔原住民、難民、移民長期面臨歧視和仇外言行的威脅，白人至上主義至今流毒未清，美方是否能認真審視並糾正自身的人權劣跡，國際社會拭目以待。