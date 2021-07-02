網銀基金會7月1日啟動「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計畫，有需要者，都可來此登記取餐。（黃國峰攝）

網銀基金會7月1日啟動「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計畫，大里合作餐廳是圓通自助餐店，它曾是台中某個案的足跡點之一，生意因而深受其害。（黃國峰攝）

全國三級警戒，造成不少人沒了收入，由網銀國際贊助成立的網銀基金會發起「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計畫，7月1日啟動，在北區及大里二處，免費提供有需求者「便菜飯」執行董事陳大鈞2日在大里合作的圓通自助餐廳，表示不限身份，只要自覺有需要，都可來此登記領便當。

網銀基金會執行董事陳大鈞表示，這陣子疫情讓不少人很悶，想要外出釋放自我，但這些是不缺錢的人，但另有一些人，約佔全國百分之二，約50萬人，他們之前有工作，但因疫情被迫性失業、停工，需要這時有人扶他一把，撐到解封之後，所以網銀基金會在台中選了二家合作的餐廳，推動「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計畫，供應中、晚餐，自覺有需要，你就可以來拿，完全不受身份限制。

陳大鈞接著解釋，大里的合作對象是圓通自助餐店，它曾是台中某個案的足跡點之一，後來因二採陰性，案號雖已排除，但自助餐店生意已大受影響；主動找上店家合作，是期盼透過免費供餐活動的辦理，為店家及有需要的民眾皆注入一道道暖流。

圓通自助餐店長董素琴表示，當時傳出豆漿伯一周來5天、或說他在這裡送便當，結果都不是，當時被規定暫停營業了16天，工作人員都去快篩，那3天真的很難熬，大家都很害怕，連吃飯都在躲在房裡，叫孫子不要靠近；6月1日開始營業到現在，每天開門都在等客人，生意差很多，開店就賠錢，只好辭退一些員工，原本有2個廚師，現在老闆自己煮，加上外場，剩3個人，希望疫情趕快過去。

網銀基金會指出，添添溫飽「厝內ㄟ便菜飯」免費供餐計劃，供餐對象不限中、低收入身份，只要個人評估有需求者，皆可向本會合作店家登記領取，每日供應中、午餐，登記一人就領一份，最多每人可登記2人領2份（登記表與實聯制不同，2份都要登記），供餐時間以店家營業時間為準，目前合作的店家有：

圓通自助餐 地址：台中市大里區成功二路10號

一富自助餐 地址：台中市北區太平路159號