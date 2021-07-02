為了解使用不同COVID-19疫苗提供的免疫保護作用，新加坡將啟動一項研究計畫，提供第一劑接種mRNA疫苗後出現過敏者，第2劑改打中國科興疫苗的機會，並監測施打後是否出現副作用。

星媒今天報導，新加坡衛生部表示，將與國家傳染病中心合作，邀請第一劑接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗後出現過敏者，第二劑改打科興（Sinovac）疫苗。在這項「先mRNA、後科興」的研究計畫下，受試者在接種後的第一天、第3天、第7天接受問卷調查，通報是否出現任何症狀或反應。

衛生部指出，已聯絡約3600名首劑打mRNA而出現過敏者，其中超過1400人表達有興趣參與這項計畫。衛生部將通知有意參與者如何透過這項計畫免費接種科興疫苗。

人口約570萬的新加坡去年12月底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全國疫苗接種計畫，目前批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗等2款。衛生部日前表示，將接收一批「復必泰」疫苗，強調這批疫苗與輝瑞疫苗依同樣過程及程序生產。

新加坡雖已採購科興疫苗、首批疫苗也已運抵，但星國衛生科學局至今尚未批准使用這款疫苗，仍在等待科興提供進一步資料；這款疫苗尚未納入新加坡全國接種計畫使用。

衛生部表示，首劑接種mRNA疫苗後出現過敏反應而不能接種第二劑者，可選擇等待衛生部引進其他非mRNA 疫苗、批准使用並納入全國疫苗接種計畫後，再去接種。不過，若這些民眾希望透過特別採用程序（SAR）接種科興疫苗，衛生部將安排至公共醫院的診所接種，並密切監測是否出現副作用。

在此之前，衛生部允許當地私人醫療業者申請使用星政府現有的20萬劑科興疫苗，為希望接種這款疫苗的民眾施打。

這是基於衛生部允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，引進世界衛生組織緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。清單包括科興疫苗。

科興生產的疫苗使用不能在人體細胞內繁殖的滅活病毒製成，而產生免疫反應。

根據衛生部統計，截至6月30日為止，新加坡已有337萬6297人至少接種一劑疫苗；210萬9251人完整接種兩劑，約占總人口37%。