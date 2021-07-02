一家幸福企業的定義是什麼呢？有的人可能會認為，在公司上班工作，也能持續有所成長，未來發展無限可能，這就是一家幸福企業。在這裡有2家企業值得介紹，一家是做好所有的教育訓練，一家則是協助你持續進修，甚至會提撥補助金。

全台最大汽車百貨連鎖通路—車麗屋汽車百貨，提供全方位的汽車百貨銷售、諮詢、安裝服務、與愛車維修保養服務，現今門市遍及北中南東部與外島。車麗屋將人才視為最重要的資產，積極建立教育訓練模組培訓員工、更提供豐富補助鼓勵員工再進修。

車麗屋汽車百貨總公司副處長張建業表示，對於門市的技術同仁，公司補助同仁進修專業技術課程，當同仁順利考取乙級技術士證照後，每個月再加發2000元專業加給。總公司的同仁若有意願再進修EMBA、碩士等學程，公司也將全額補助學雜費。

此外，車麗屋並建立TTQS認證的教育訓練模組，主要提供員工學習發展的平台，包括訓練模組、新訓三表、新人學習地圖、基礎職能訓練、商品知識訓練等，透過模組化的學習課程，讓新進夥伴與在職同仁，認識汽車後市場、學習必要的工作知識。還有卡爾世達技術AI系統，內含維修案例及年度實體與線上課程，並有乙級汽車技術士證照培訓、商品銷售知識及輔導、技師研討會等專業內容。

汽車產業龍頭南陽實業，秉持著提供高品質、高格調產品為信念，帶領著員工一步一腳印打下優良服務名聲。公司依照不同職務所需具備的專業知識，以及職能擬訂出相對應的訓練課程，將對象分為3個體系：管理體系、營業體系、服務體系。

不同體系有不同課程類型，利用職能訓練、通識訓練，以及人才儲備發展訓練等三大訓練，完善的教育訓練制度幫助員工提升職場技能。

南陽實業也要成為員工最強後盾，結婚補助、生育補助給到好。在南陽實業總部上班的員工，還可享有1小時的彈性上下班時間，讓員工方便接送子女上下學，更有合作的托育中心，新手爸媽不用再跟其他人搶好學校、擠破頭。另外也提供子女教育獎學金，鼓勵員工子女努力向學。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒促使促使企業在人力配置上出現變化。為了協助企業透過不同的遠端工具，來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，可協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。透過E化平台整合HR人員在選、育、用、留各階段管理流程，讓HR人員隨時掌握人力資源動態，大幅強化企業競爭力。歡迎有需求的企業致電1111人力銀行洽詢。