【政新鮮】宣布入境普篩綠營自打臉？黃子哲轟蘇貞昌：防疫知識低落

入境普不普篩的爭議終於有了結論，指揮官陳時中總算拍板定案，從2日起，只要入境都要做PCR檢測，檢疫期間第10到12天再一次家用快篩，最後檢疫期滿再PCR篩檢，但這項措施卻被許多人覺得來的太晚。

國民黨文傳會副主委黃子哲接受《中時新聞網》訪問時表示，早在去年三月開始，新北市長侯友宜就曾建議中央，希望所有入境都能夠普篩。而現在才開始著手進行，黃子哲說：「已經拖延的太久太久了。」他舉例如3+11、諾富特飯店事件其實都與入境普篩有關，如果能早點執行普篩，是不是就能不用犧牲這麼多條生命。

如今政策轉彎，黃子哲直言，陳時中部長採納建議的背後原因就是因為連民進黨的縣市首長也看不下去，痛批這樣的考量是非常政治性的。而針對過往主張反對普篩的政府官員，黃子哲點名第一個就是行政院長蘇貞昌，並指出他曾說普篩成本太高，但如今卻得要花更多的錢用於紓困，而就蘇揆日前說偽陰性會讓人降低警戒、趴趴走的說法，黃子哲更是砲轟簡直防疫知識低落。

黃子哲表示，不論是否是偽陰性，檢疫期結束還是要再做一次檢測，沒有趴趴走的問題。台灣在去年疫情表現上打了一場好球，主因是人民都十分遵守防疫措施，而政府卻因為沒有及時實施普篩，讓下半場砸鍋了。