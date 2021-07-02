空軍退役的王姓中校與同棟公寓的鄰居夫妻有嫌隙，且不滿鄰居的兒子是「太陽花」學運成員，竟持木棍打傷夫妻倆。王否認犯罪，但台北地院依夫妻倆指述、驗傷單等證據認定其犯行，依傷害罪判刑8月，可上訴。

判決指出，王男住在台北市松山區某公寓3樓，因認為住4樓的鄰居夫妻倆沒開過窗戶，沒有工作很奇怪，房屋有漏水問題，而且2人的兒子是太陽花成員，因而心生不滿，2019年8月1日在樓梯間遭遇2人，竟先撞妻的肩膀，再持木棍毆打2人，造成2人全身多處受傷。

王男否認犯行，審理時稱自己曾在部隊服役，雖然官很小，但連警察局三線二星看到他都敬禮，他做任何情都是講法理情，並強調沒有打人。王男更當庭指著夫妻倆的兒子說：「這個人是太陽花的恐怖分子，打了我3次。」

合議庭認為，鄰居夫妻指述無矛盾或明顯違背常情，且受攻擊的經過與提出驗傷單相符，反觀王男並未提出任何證據證明自己被打，因此認定王男犯行。考量王男傷人動機，犯後毫無悔意，案發後仍持續在公寓內放置木棍，造成鄰居夫妻常期受有遭毆打回憶之恐懼心理，依法判刑。