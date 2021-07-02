好不容易在眾多競爭下脫穎而出，找到一份還不錯的工作，報到前1周就開心地採買服裝、配件等。2天前就將當天要出的衣服搭配好外加試穿，期待自己成為新鮮人一切順利。對很多人來說當菜鳥最難的，不是做事或專業技能的學習提升，其實最難也最容易受挫的是，「怎樣才能融入滿滿老鳥的同事圈？」，其實記住4原則，當個受歡迎的菜鳥並不難。

1.不特立獨行，先學會當聽眾：

職場、學校都像小社會，所以如果你當學生時不是同學口中的「怪咖」，那麼問題應該不大，中午吃飯時如果有同事找你一起用餐，就親切的回聲「好~一起去吧」，席間可以當個聽眾，但該回話時記得開口，也可以從用餐間的氣氛去觀察同事間彼此的相處。飯後大家提議要買手搖飲，就可以依個人狀況選擇要不要跟，如果你剛好是手搖愛好者，那麼可以主動推薦口袋名單增加互動，畢竟非工作時間的相處較輕鬆容易拉近距離。

2.不八卦、不知道是好事：

剛到一個新環境慢慢來總是比較好，有時候過於急躁、八卦都容易讓自己陷入困境，最近很夯的韓劇《我的上流世界》在講述富豪家族中的生存之道，其中有個金句「有時候知道了不該知道的事，是種懲罰」，職場也一樣，還是新人的你，很多事情默默看著就好，不要評論，更不要去打探窺視，如果不小心知道主管跟你隔壁同梯的夥伴搞婚外情，那你一定不知所措，才剛報到找誰討論啊！

不能討論又不知道怎麼辦一定超悶，或是你聽到同事聊八卦是在講獎金談薪水，心理ㄧ定又會很多小劇場，所以最好自己分內事就好了，知道得少反而是好事。

3.不刻意的加值服務：

工作份內求自己自到好，而非有做就好的程度。互動上在不刻意的範圍提供前輩加值服務，例如：你剛好要去小7買咖啡就隨口問一下同事需要嗎？或是你看到一個午餐優惠想去嘗鮮，也可以問問有人要一起嗎？買到好吃的零食也可以主動跟周遭的同事分享，但這些都是你本來就要做，而非刻意，只是出於貼心順口問問同事，較不會被人認為「哇！這個新人也太做作了」，唯有不刻意才會讓人覺得親切友善。

4.找有大家關心的話題聊：

如果剛好在茶水間、拿列印文件碰到同事，已經四目相交不聊幾句實在太尷尬，這時候可以選擇大家都關心的時事切入，而且盡量選擇有趣無傷大雅的話題，例如：平常有在追劇嗎？最近都追哪一部？或是防疫外帶外送資訊分享，公司附近店家的優惠資訊等，與工作無關但會讓人引起共鳴的都是好話題。

根據1111人力銀行調查顯示，企業最認可新鮮人的職場優勢，包括學習力強(31.3%)、配合度高(22.4%)、態度積極(21.2%)、容易吸收新知(17.6%)及體力好(17.1%)。

反觀抗壓性低(45.7%)、缺乏穩定性(42.1%)、挑工作(19.6%)、配合度差(15.6%)以及過於理想/不切實際(13.2%)，這些也都是新鮮人常見通病。趕緊自我檢視，改掉大家普遍不喜歡的新鮮人通病。且不孤僻、不八卦、不刻意就不容易被排擠，謹記原則做好自己該做的又善傾聽，你也會是人見人愛的小菜鳥。