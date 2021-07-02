高雄鳳山大樓爆發群聚案，整棟大樓146位住戶全數採檢並送至防疫旅館隔離，高雄市長陳其邁先是在1日宣布，遭匡列居家隔離者，可直接入住防疫旅館標準房，費用支出由中央與地方補助，不足部分由市府負擔，陳其邁2日再加碼表示，回朔至5月1日起所有居家隔離者都適用。

高雄市鳳山某大樓爆發群聚，上百人強制被安排入住防疫旅館惹議，尤其不少民眾抱怨扣除1500元補助外，還得自行負擔房費，經過檢討，高市府推出「居家隔離高雄謝謝你」方案，將程序簡化，若以後要住防疫旅館，只要辦好入住手續，就直接入住，其他都由高雄市政府出，也不用再先繳住宿費用，回朔至5月1日以前的居家隔離者均適用。

陳其邁表示，匡列隔離者入住防疫旅館標準房零支出部分，由於本土疫情從5月開始，所以包括小港家庭群聚相關被匡列隔離者，若是非設籍高雄市，在高雄工作或就學的外縣市民眾，因為是配合高雄的防疫遭匡列隔離，也全部適用。

但陳其邁指出，由於正值防疫期間市府觀光局忙翻了，最近都在處理防疫旅館的相關事務，所有同仁都相當辛苦，也要拜託市民在防疫過程彼此體諒，假如有服務不周的地方市長道歉。