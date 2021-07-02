北市松江路一處工地1日下午4時許，發生一起鋼梁掉落砸死作業勞工的意外，許姓勞工在6樓作業時，遭10樓的鋼梁撞落，墜落至3樓水平安全網，但經送醫仍宣告不治。臺北市勞動檢查處隨即派員進行調查，並予以停工處分。

北市勞動局表示，據了解，許姓勞工當時與其他勞工在工地內從事塔吊爬升作業，疑似因爬升後鋼梁尚未固定，造成鋼梁從10樓飛落並撞落9樓至7樓鋼梁後，擊中在6樓作業中的許姓勞工，並導致許姓勞工墜落至3樓水平安全網，經送醫急救後，仍宣告不治。

勞動局長陳信瑜表示，塔吊爬升作業屬工地高風險作業之一，作業應有詳細標準作業流程與規畫，作業前、中、後也應詳實自主檢查各項準備工作，並確實依規劃流程施作；此次事件，疑似因未確實依標準作業流程施作，不幸造成1名勞工死亡意外，令人深感痛心。

陳信瑜強調，事業單位如未依《職業安全衛生法》第6條第1項規定，採取符合規定的必要安全衛生設備及措施，導致發生同法第37條第2項第1款所稱的死亡災害，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。同時，也可依《刑法》第276條規定，追究事業單位負責人過失致人於死者刑責，最高處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

陳信瑜也呼籲，在防疫期間，除保障勞工健康外，雇主應恪遵相關規定，落實工地各項工作安全自主檢查，以保護勞工生命安全。