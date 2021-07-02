國立成功大學通過衛福部食藥署核可，率先成為全國第一所辦理醫材技術人員教育訓練及認證的大專院校。未來由成大前瞻醫療器材科技中心統籌辦理醫材技術人員訓練之認證課程。

110年醫療器材管理法新制上路，將醫療器材維修業者納入管理，規範製造業者、輸入或維修販賣業者皆應聘僱技術人員至少1人，並向所在地衛生局辦理登記。因應醫療器材全面納管，這些技術人員的專業資格與培訓也受到重視，另衛生福利部今年5月1日同步施行「醫療器材技術人員管理辦法」，若施行滿3年仍未能達成之業者，將處以罰鍰。

成大前瞻醫材中心是醫材管理法制定的推手之一，成立10年間與200多家國內醫材廠商結盟交流，以成大研究能量和臨床資源為後盾，積極投入國內外醫療器材的研發及教育；成大前瞻醫材中心取得ISO13485醫療器材品質管理系統認證，深具產業輔導及醫材產品開發經驗，藉由建立優良的師資及專家資料庫，每年開設的生醫訓練活動超過20場，大幅提昇我國醫材產業相關從業人員的專業水平。

為配合2030雙語國家政策，國立高雄大學校長陳月端與國立屏東大學校長古源光，6月29日以線上視訊方式簽署「策略聯盟合作協議」。建立南部跨校合作平台、分享全英語授課資源及增加我國學生與外籍學生交流合作機會，未來將共同向東南亞招生，互補不同領域，不僅深耕各自專長各能提高校園國際化。

高雄大學校長陳月端表示，兩校同為南部、以城市為名的在地代表性大學，高屏攜手、優勢互補。雖然目前國內疫情嚴峻，但兩校已著眼於未來疫情趨緩後的實地互訪及交流合作。屏東大學校長古源光則慨然允諾，邀請該校國際訪問學者，舉辦EMI工作坊，為兩校教師雙語授課增能，並期許未來能共同朝行政及教學等方向合作。

「策略聯盟合作」由雙方國際事務處負責，整合兩校英語課程、提供學生多元選課模式，及透過跨校工作坊、教師增能、教學助理培訓等，打造優質英語教學環境；推動學生營隊及社團活動等資訊互通，催化出更多跨校或跨國交流機會。

線上其實能完成的任務比我們想像多更多！就像1111人力銀行考量目前多為在家上班(WFH)形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行免費提供企業「1HR人資管理系統」在疫情期間免費試用！讓大家可以輕鬆完成在家上班雲端打卡，查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。