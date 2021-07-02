守護秘密的最佳方法就是自己保密，千萬別讓任何人知道，如果傳到長舌的人耳裡，後果將不堪設想。星座運勢網站「星座巫師」公布，巨蟹座、雙子座、天蠍座最守不住秘密，如果跟他說了八卦，就要有人盡皆知的心理準備，讓朋友們非常無言。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座很愛家，也很關心親朋好友的近況，還喜歡聯繫鄰里間的感情，聊來聊去不免會說到一些八卦，如果他們能保守秘密就算了，偏偏他們太愛分享，別人一問就脫口說出，不管內容有多辛辣都全盤拖出，等到這些八卦傳到當事人耳裡，找來興師問罪，他才知道自己做錯了，忙著連連道歉，請求對方的原諒。

▍第二名：雙子座

雙子座口才很好，而且有心事不會憋著，看到什麼就說什麼，他們天生喜歡聽八卦，越私密的越能引發他的興趣，而且這些故事傳到他的耳裡，他還會加以改編再說出去，劇情跌宕起伏，更富有戲劇性，如果當事人找他理論，他也不承認是自己說出去的，絕對不開口道歉，讓人非常無奈。

▍第一名：天蠍座

天蠍座的觀察力很強，雖然平常一副很冷淡的樣子，好像對什麼事都提不起興趣，其實周遭人的醜態都盡入他的眼底，天蠍座的報復心很強，如果有人得罪他，他除了要報仇，還要毀了對方的名聲，此時他就會把對方最不堪的八卦傳出去，許多不想讓人知道的祕密全都會被他公諸於世。