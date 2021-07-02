針對鈺叡公司及達勝伍創業投資公司負責人郭冠群涉嫌公開收購說明書不實及背信等行為，菱光(8249)董事長黃育仁今天向台北地方檢察署提出刑事告發，籲請台灣台北地方檢察署立即針對相關可能涉案人士進行搜索、扣押等強制處分，以查明可能之共犯並保全證據。

東元經營權之爭延燒到菱光，鈺叡公司於110年6月21日向金管會申報公開收購菱光公司已發行普通股股份最低數量為635萬2750股，菱光表示，此一公開收購案，諸多媒體報導係介入東元(1504)公司經營權之爭，然鈺叡公司涉嫌於公開收購說明書虛偽隱匿，鈺叡公司負責人郭冠群涉嫌違反證券交易法第174條第1項第3款、第5款及證券交易法第171條第1項第1款等公開收購說明書不實之刑事法律規定。

再者，鈺叡公司為達勝伍創投公司出資50％之公司，達勝伍創投公司之股份高達70%以上為壽險公司所投資，達勝伍創投公司負責人亦為郭冠群，郭冠群明知壽險資金不得繞道介入他公司經營權，此有諸多媒體有關保險局一再要求之報導可佐，卻遭媒體報導利用壽險資金介入東元公司經營權之爭，涉嫌違背壽險公司之付託，達勝伍創投公司負責人郭冠群涉嫌違反刑法第342條背信罪嫌。

菱光表示，上開郭冠群涉嫌之嚴重違法情事，包括涉及利用壽險資金違法介入他公司經營權，此不但嚴重斲傷主管機關監理威信(此有保險監理機關記者會之相關報導可佐)，若放任此違法，將使金融秩序蕩然無存；甚且對菱光公司股東權益亦造成重大損害，菱光公司特提出告發，請台北地方檢察署積極偵辦，勿枉勿縱，為避免被告勾串共犯及湮滅證據，籲請台灣台北地方檢察署立即針對相關可能涉案人士進行搜索、扣押等強制處分，以查明可能之共犯並保全證據。