A股2日下挫，而港股假期後復市，下半年開局首日高開低收，失守多條平均線。恒指2日高開31點，報28859點已屬全日高，開市後受壓，失守10天線（28798點）、20天線（28769點）和50天線（28727點），上午最多跌516點，中午跌462點。午後跌幅擴大，曾跌596點，低見28231點，為6月17日以來新低。

香港信報報導，恒指2日收報28310點，跌517點，跌幅為1.8％。大市2日下跌股份比例達67％，上升股份比例33％。總結本周四個交易日，恒指四連跌累挫977點，跌幅為3.3％。

國企指數收報10415點，跌247點，跌幅為2.3％，創5月14日以來收市新低。全周累挫462點，跌幅為4.3％。

科指失守八千關，收市跌262點，跌幅為3.2％，報7892點。全周累挫343點，跌幅為4.2％。大市成交額為1758.88億港元，為兩周最活躍。

藍籌方面，平保創逾一年低，收市跌1.5％，港交所跌1.5％，藥明生物曾創新高，收市倒跌2％。海底撈跌1.1％，全周累漲9.5％為藍籌升幅王。反之，恒安升1.7％；中海外升1.1％。