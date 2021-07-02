香菜皮蛋豬血糕披薩掀國際網戰 義大利人崩潰：滷肉飯加芭樂你不生氣？

日前知名連鎖的比薩店推出了香菜皮蛋豬血糕披薩，不僅引發網友們熱議，也在國外的網站上被報導出來，有不少網友笑稱「義大利遲早攻打台灣」，在台義大利歌手吳子龍接受《中時新聞網》專訪也表示，他很支持台灣開發這些創意料理，但是為了自己的安全，千萬不要在義大利做這件事！

知名連鎖的比薩店推出了香菜皮蛋豬血糕披薩，引發網友熱議。(圖片/網友提供)

過去這間披薩店也推出過不少創新口味的披薩，包括湯圓、粽子、臭豆腐、榴槤等都成功掀起話題，有許多網友在第一時間迫不期待嚐鮮，吳子龍則表示，有些口味在義大利人看起來是無法接受的，例如芒果口味的披薩，他直呼「不要鬧了」。

在台灣有不少人將香菜視為地雷食物，不過吳子龍說，香菜是義大利餐桌上一個相當重要的調味，幾乎每一道料理都會加入香菜，而豬血糕和皮蛋則是來到台灣後，友人介紹給他吃的，吳子龍也提到，這三樣菜單獨吃都是不錯的料理，但擺在一起後，他比喻就像台灣的國民美食滷肉飯加上芭樂的組合一樣，「你看到不會生氣嗎？」

吳子龍表示，在台灣結婚五年中看過不少台式創意料理，雖然對很多口味已經見怪不怪，但依舊還是有些食物是自己不太能接受的，他笑稱若是一般的義大利人看到這樣的料理，應該會選擇退貨，也說到自己相當支持台灣開發這些創意口味，不過為了自己的安全，去到義大利千萬別輕易嘗試！

(採訪/陳盈臻 剪輯/吳怡屏)