【回憶殺】在港台影史中，三級片曾輝煌一時，導演王晶當時力捧不少女星，為她們打造性感形象，邱淑貞、舒淇等人都是「晶女郎」代表，吳雪雯也是一代晶女郎，曾和邱淑貞合演三級片，她露點演出，星途卻沒邱淑貞順利，最後洗盡鉛華嫁作富太太。

吳雪雯1987年以模特兒身份入行，原本以拍攝電視廣告為主，後來被相中參與演出電影，《黃師傅走天涯》為她的出道作，接著曾演出《女子監獄1993》、《赤裸羔羊2性追緝令》（《香港奇案之強姦》）、《韋小寶93摩登闖情關》（《正牌韋小寶之奉旨溝女》）等作品。

吳雪雯和邱淑貞1993年曾來台。（資料照／張兆輝攝）

吳雪雯淡出娛樂圈後，曾被直擊現身街市，依舊保養得宜。（圖／翻攝自東網）

吳雪雯外形清純、身材姣好，一度成為「少男殺手」，1993年和邱淑貞一起演出王晶監製的《赤裸羔羊2性追緝令》，她在片中被蹂躪的戲份不少，和鄭浩南有大膽演出，吳雪雯的表情和演技被觀眾直誇生動，甚至在片中有露點畫面，讓她憑著露骨鏡頭人氣大漲，但知名度卻仍不敵在片中沒露點的邱淑貞。

吳雪雯後來還和梁朝偉、張衛健、葉玉卿等人合作，卻始終沒有大紅，最後她於1997年退出娛樂圈，入行只短短10年，並在2001年低調嫁入豪門，其丈夫是富商楊士成兒子、從事印刷生意的楊耀宗，兩人婚後育有一對兒女，吳雪雯升格富太後，便專心照顧家庭；前幾年，她曾被直擊上街採買，50幾歲風華依舊，雖然息影多年，身材跟肌膚狀況依然保持得相當好。