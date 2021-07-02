51歲黃姓男子1日晚間7時許，開車行經新北市景安路、景平路口闖紅燈，直接撞上正在行人穿越道上的行人，行人宛如保齡球般彈飛，釀成5人輕重傷送醫，其中2人傷勢最為嚴重，暫時無生命危險，黃男酒測值達0.89毫克，訊後將依公共危險罪嫌送辦。（文：葉書宏 圖：翻攝畫面）

51歲黃姓男子今（1日）晚間7時許，酒後駕駛白色汽車行經新北市景安路、景平路口，黃男直接闖紅燈撞擊走在斑馬線上的行人，造成4女1男共5人受傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

肇事男子所駕駛的車輛暫時被安置在路邊，擋風玻璃因撞擊關係裂出蜘蛛網狀。（葉書宏攝）

51歲黃姓男子今（1日）晚間7時許，酒後駕駛白色汽車行經新北市景安路、景平路口，黃男直接闖紅燈撞擊走在斑馬線上的行人，造成4女1男共5人受傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市中和區景平路、景安路口的捷運景安站外，昨（1日）晚7時許發生一起酒駕衝撞人群事故，一名黃姓男子酒駕開轎車，直接闖紅燈撞倒5名行人，造成2人重傷3人輕傷，救護車獲報到場，將傷者分別送往部立雙和、永和耕莘醫院救治，如今5名傷者傷勢曝光，輕則骨折，重則顱內出血，這下真的要賠到脫褲。

監視畫面顯示，黃男駕駛的轎車行經斑馬線時，不僅闖紅燈，還毫無剎車往正在過馬路的人群衝過去，直到撞倒5名行人才停車，遭受到撞擊的路人，當場痛苦癱坐在路邊，倒地不起，鮮血直流，身上物品散落一地，黃男駕駛的轎車，擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，車身多處板金凹陷，現場一片狼藉。

警方調查，肇事的黃男現年51歲，開車時已經喝到醉醺醺，事後酒測值達0.89 MG/L，隨即被警方帶回交通分隊狠狠訓斥「喝酒就是不能開車！」，一身酒氣的他，被罵到低頭不敢出聲。

黃男除了酒駕要遭裁罰、吃下公共危險罪官司，還要賠償5名傷者，如今5人的傷勢曝光，67歲曹女右腳背骨折，29歲劉男顱內出血、左邊顏面骨折、小腿骨折，49歲楊女顱骨骨折、左盆骨骨折、顱內出血，63歲陳女後腦勺撕裂、下肢擦挫傷，40歲葉女後腦血腫、腳骨折包石膏後已出院，個個傷勢都不輕，恐賠到脫褲。

但據了解，黃男是名園藝工人，收入只能算是勉強度日，恐賣身家才夠賠。據他向警方表示，事發當天他下午5點到新店與友人聚餐喝威士忌，喝到7點才醉醺醺地開車離開，沒想到途中不勝酒力睡著了，闖紅燈撞到行人才緊急剎車。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障