彰化縣一名現年18歲的少女在2018年間透過臉書與一名少年交往，小情侶透過視訊互動時，少年開口要求女方把衣服掀開裸露胸部，並趁機截圖，未料兩人分手後，少年卻擅自將裸照傳給少女的父親，還嗆一句「妳女兒的身材讚噢」。彰化地院審理後，判應執行1年6月，緩刑3年。

判決書指出，現年20歲的少年在2018年間透過臉書與現年18歲的少女交往，發展成男女朋友的關係，當時兩人均未成年，但少年卻於2019年1月至3月間在視訊中要求少女露奶給他看，少女同意後，便透過毛毯罩住頭部將衣服上掀，孰料，少年竟趁隙截圖存檔。

2019年3月間兩人分手，少年心有不甘，擅自登入少女與少女妹妹的臉書帳號，將少女的裸照傳送給其父親、同學以及男友人，還傳送，「你女兒的身材讚噢」、「我是她班上的男朋友」等語，案經少女的同學告知少女，全案才曝光。

彰化地院審理期間，少年坦承犯行，且少女與證人在警詢、偵訊期間的證述均相符，此外，少年在與少女視訊中途要求露胸並截圖，因此只有少年有辦法散播該照片，法官再參酌少年的自述，判定除了少年之外，難以想像還有誰能說出那些留言，判定少年散布猥褻影像屬實。

法官考量，少年的智識正常，且犯案時未成年，正值身心發展階段，性自主與判斷能力均未成熟，惟坦承犯行，且與少女達成和解，最終依製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年2月；又散布少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑1年6月。緩刑3年，期間付保護管束。並須提供60小時義務勞務，及接受法治教育課程10小時。

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