中共建黨百週年文藝演出《偉大征程》上月28號在北京鳥巢舉行，其中台灣歌手張韶涵身穿黃色上衣、頭綁雙麻花辮，站在成龍等人旁邊，獻唱《怒吼吧 黃河》，更是引發台港網友熱議，直言「其他想兩面討好的就算了，就張韶涵我服」，只因張韶涵昔日在台灣演藝圈受到的對待實在太慘了。

張韶涵昔日在台灣紅極一時，曾在《MVP情人》、《海豚灣戀人》、《愛殺17》等人氣偶像劇擔任女主角，也唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》多首經典歌曲。日前她與成龍搭檔大合唱《怒吼吧黄河》，慶祝中共百年建黨，畫面一曝光引發網友熱議，更有香港網友在論壇PO文不解，怎麼張韶涵突然變成「愛國藝人」了？

該網友的PO文不意外地吸引其他人熱烈回復，但態度卻是不忍苛責張韶涵，「她被媽媽迫害，又被范瑋琪落井下石」、「她被台灣人逼走的」、「我真的覺得她很慘，她去大陸我完全罵不下去」，連台灣網友也是對張韶涵寄予無限同情，在PTT留言表示「離開傷心地錯了嗎」、「歐陽娜娜我肯定噓，不過被台灣家人霸凌、被唱片公司打壓，被同門的姐妹背叛，抱歉我噓不下去」、「是台灣人趕她走的，幹嘛管她現在愛誰」。

曾在台灣演藝圈紅極一時的張韶涵2009年突然遭母親控訴棄養與吸毒，讓她強忍淚水，否認棄養傳聞，更堅強出席記者會，曬出尿檢陰性報告，證明清白。她多年後再次回顧此事，透露那時候家門外都是狗仔，長達一個月無法出門，僅靠親友接濟度日，而家醜事件亦重創她台灣演藝事業，最終只能離開傷心地，遠赴大陸發展。至於與張韶涵屢傳不合，范瑋琪多年前亦正面回應，「我們都是很自然的。」兩人也真的很久都沒機會碰到面。