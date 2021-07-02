中選會2日公布基進黨立委陳柏惟罷免案將於8月28日舉行，由於目前疫情仍然嚴峻，「刪Q總部」質疑，公投可以延後，但罷免卻不能，台中第二選區公民的命就不是命？疾呼中選會能夠審慎評估投票日期。陳柏惟方面則未對此事正面回應，僅強調一切以防疫為優先。

「刪Q總部」指出，民進黨將傾全黨之力來救援陳柏惟，難道陳要眼睜睜看著支持你的人，冒著染疫、群聚風險來投票嗎？公投可以延後，但罷免卻不能延後，台中第二選區公民的命就不是命？

「刪Q總部」表示，罷免或選舉都是一時，雖然他們努力這麼久時間，但在疫情嚴峻時刻，都應該放下成見，無論你（陳柏惟）是贊成或反對罷免。

「刪Q總部」指出，他們希望罷免不適任立委，但更希望生活在這塊土地的鄉親，都能平安健康，也籲請中央選舉委員會委員們，能夠審慎評估投票日期，「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。

陳柏惟服務處執行長李雨蓁表示，這段時間以來，不論是面對疫情、或是罷免等議題，陳柏惟都要求團隊必須做到「盡忠職守、全力以赴、篳路藍縷、無怨無悔」，目前一切以防疫為優先，也感謝外界關心，將齊心防疫。