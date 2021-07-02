中市衛生局長曾梓展指，衛生局官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」設「COVID-19疫苗預約」專區提供合約醫療院所預約接種資訊。（馮惠宜攝）

中央撥配台中6萬2300劑莫德納疫苗，七月一日優先開放7家有開專診的婦產科合約院所供孕婦施打，7月2日再開放18家專責醫院，截至2日中午共接種626人。台中市長盧秀燕表示，沒有預約到的準媽媽不用擔心，明日起可至全台中311家合約院所預約施打；另全市67處快打站將於7月3日、4日大規模開設，呼籲尚未接種的75歲以上長輩踴躍施打。

盧秀燕說，台中七月一日獲配莫德納疫苗，衛生局立即展開清點作業，昨日下午就立刻調配給7家婦產科院所施打，截至7月2日已有626名孕婦完成接種，累計有18家專責醫院、17家地區醫院及276家合約診所，總計311家合約院所提供孕婦預約施打服務，她也強調台中市政策就是孕婦，沒有疫苗數量的限制，提醒孕婦預約前應與產檢醫師諮詢。

盧秀燕也說，台中18家專責醫院今日起也已開設「COVID-19 疫苗專責門診」，為1至6類對象及75歲以上長者提供疫苗預約接種服務。全市67處快打站也將於3日、4日登場，開放已造冊但尚未施打的75歲以上長輩接種，長輩只要持過去發放的通知單，前往所屬鄰近快打站施打即可。

衛生局長曾梓展說明，符合接種者可至衛生局官網「嚴重特殊傳染性肺炎專區」點選「COVID-19疫苗預約」，進入診所預約頁面後，系統將顯示各家診所營業及可預約時間。

民政局長吳世瑋表示，即將在周末登場的快打站，市府先前已完成造冊，請尚未施打的75歲以上長者屆時攜帶身分證、健保卡，及原通知單並填妥疫苗接種評估及意願書前往鄰近快打站接種。