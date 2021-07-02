有些人像小太陽一樣溫暖，一直充滿積極、正向的能量，讓周遭的人都喜歡和他親近，星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，射手座、水瓶座、獅子座天性最樂觀，他們笑口常開，快樂的情緒能感染身邊的人，有他在的地方就有歡笑，因此他們人緣很好，低潮時也會努力走出來，不會沉浸在低落情緒中，非常樂觀。

▍1.射手座

射手座生性樂觀，懂得控制情緒，很少會看到他們失控的樣子，他們追求自由自在的生活，而且閒不下來，很會幫自己找事做，會在休假時安排各式各樣的活動，讓自己越來越好。射手座如果遇到煩惱，會選擇獨自面對、消化，等到有頭緒後再獨自面對，不會因為自己失意而遷怒他人，他們通常可以迅速度過低潮，不喜歡沈重的壓力影響自己，畢竟他們的人生觀就是要輕鬆、快樂。

▍2.水瓶座

水瓶座性格隨性，無法被束縛，他們嚮往無拘無束的生活，完全不管周遭的人怎麼想，只要自己開心，想怎麼做就會去做，他們思想跳躍，很常被當成怪人，不過他們對別人的評價完全不感興趣，只相信自己的判斷，只要問心無愧，他就不會改變自己。水瓶座低潮時，會選擇自己解決，不願依賴他人，只要認定一個目標，他們就會充滿幹勁，是非常樂觀又積極的星座。

▍3.獅子座

獅子座充滿自信，性格陽光又開朗，周遭的人都能被感染到正向的氣息，他們很愛熱鬧，對朋友講義氣，因此擁有許多朋友，社交場合只要有他在，就會充滿歡樂的氣氛。獅子座心情不好的時候，會逼自己走出來，去找一些能讓自己開心的事情來做，不會一直沉浸在低落的情緒裡，而且會著手積極解決問題，性格非常正面又樂觀。