貨櫃三雄之一的萬海航運（2615）今（2）日應證交所公布5月自結獲利54.32億元，相較去年同期大增逾17倍，每股賺2.45元；累計前五個月獲利超過260億元，每股賺11.82元，已大賺逾一個股本。

全球航運市場大好，萬海今年來營收獲利跟著水漲船高，第一季獲利147.78億元，每股賺6.62元；4月自結獲利61.52億元，年增1101.5％，每股賺2.75元，5月自結獲利54.32億元，年增1754％，每股盈餘2.45元，光是4、5兩個月EPS合計為5.2元，就賺進半個股本。

法人表示，各貨櫃輪公司6月陸續宣布加收旺季附加費等，國內貨櫃三雄也跟進，估計較市場運價上漲約15％～20％，6月營收與獲利可期，第二季有機會賺贏第一季；7月起進入第三季的海運旺季，加上歐、美陸續解封，報復性消費出籠，對遠東貨物貿易量爆量增加，7、8月運價已多次喊漲，也有利貨櫃輪營運表現。